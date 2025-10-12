Busig 8-Åring Söker Personlig Assistent Dagtid (80%)
OM TEAM JERNKROK:
Vi driver personlig assistans i egen regi vilket innebär korta beslutsvägar och möjlighet att satsa på våra anställda. Vi kan därför erbjuda konkurrenskraftiga löner och stora möjligheter till utveckling.
Hos oss kan du förvänta dig engagerade och närvarande chefer. Vi tycker det är viktigt med bra struktur, tydliga förväntningar och god kommunikation. Vår värdegrund bygger på ödmjukhet, respekt och en genuin vilja att hjälpa.
KRAV:
Rökfri
Körkort & tillgång till bil
Flytande svenska i tal & skrift
Ej pälsdjursallergi
Viktigast är personkemin, ditt engagemang och känsla för rollen som assistent. Vi önskar att du ser detta som ett långsiktigt uppdrag och vill bli en viktig person i barnets liv!
VI ERBJUDER DIG:
Trygg & fast anställning med kollektivavtal (Fremia)
Timlön enligt överenskommelse, minst 150kr/h* + direkt semesterersättning & OB
Friskvårdsbidrag 4000kr/år
En meningsfull & engagerad arbetsplats
• Vi tillämpar individuell lönesättning med god löneutveckling. Våra anställda ligger långt över branschens snitt- och medianlön.
BESKRIVNING AV TJÄNSTEN
"Jag är en glad, energisk och busig pojke med autism och svår intellektuell funktionsnedsättning. Jag har precis fyllt 8 år!
Varje superhjälte behöver sidekicks, vill du vara min?
Vi behöver utöka teamet med någon som kan arbeta på fast schemarad 80%, främst dagtid (kl 07-16).
På vardagarna kommer du att få hänga med mig på skola och fritids. Annars är din arbetsplats där jag befinner mig och vi kommer vara mycket hemma med familjen. Gärna mys i soffan samt ibland utflykter och aktiviteter.
Medicinhantering och sondmatning via pump förekommer. Inga krav på tidigare erfarenhet - vi lär dig allt vi kan!
Jag har mycket spring i benen och det är viktigt att du kan hålla mitt tempo. Är du stark och smidig? Jag kan nämligen klättra riktigt högt, men räkna också med en del lyft och lek från golv.
Du som söker tjänsten bör vara lyhörd, ansvarsfull och ha tålamod samt snabba reflexer för att hinna avstyra farliga situationer.
Gillar du ordning och reda samt att arbeta tillsammans mot mål? Mitt team gör alltid sitt bästa för att jag ska ha det bra!
Jag bor tillsammans med min mamma, pappa och storasyster i Anumark 10km norr om centrala Umeå. Det krävs bil och körkort för att ta sig till arbetet."
Låter detta som ett jobb för dig?
Skicka några rader om dig själv, tillsammans med personligt brev och CV via mail. Se gärna till att det framkommer tydligt att du uppfyller vår kravprofil.
Vi lägger stor vikt vid personkemi samt personliga egenskaper så tveka inte att söka även om du inte har tidigare erfarenhet!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
