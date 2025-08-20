BUS i Trollhättan söker Elektriker
2025-08-20
Bro Underhåll & Service BUS AB
Bro Underhåll & Service BUS AB

Vi är en framstående aktör inom infrastruktur och brobyggnation och söker en kunnig och engagerad Elektriker till vår verksamhet i Trollhättan för att stärka vårt team. Vår organisation präglas av innovation, hållbarhet och höga standarder för kvalitet. Vi driver spännande projekt som kräver expertis och passion för att skapa moderna och säkra lösningar.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en elektriker som är självgående i sitt arbete. Som Elektriker inom brobyggnation kommer du att spela en nyckelroll i planering, installation och underhåll av elektriska system för våra broprojekt. Tjänsten innefattar beredskap. Du kommer att samarbeta med ett dedikerat team och ansvara för att säkerställa att elektriska komponenter och system integreras sömlöst i våra konstruktioner. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Installation och underhåll av elsystem
• Arbeta med kabeldragning, eldistribution och belysningssystem och övrigt förekommande uppdrag.
• Säkerställa överensstämmelse med gällande elektriska normer och föreskrifter.
• Delta i felsökning och reparation av elektriska komponenter och system.
Vi söker en kandidat med följande kvalifikationer:
• Yrkesutbildning som elektriker eller liknande.
• Kunskap om gällande elektriska normer och föreskrifter.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team.
• God problemlösningsförmåga och noggrannhet i utförandet av arbetsuppgifter.
• B-körkort manuell
• Svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder en möjlighet att vara en del av spännande och betydelsefulla infrastrukturprojekt. Du kommer att arbeta i en stimulerande miljö där din kompetens och passion för elektrikerarbete kommer att uppskattas och bidra till vår fortsatta framgång.Så ansöker du
Skicka din ansökan, personligt brev, CV & intyg/certifikat.
Skicka tillinfo@busab.nu
Märk ansökan med "Elektriker Trollhättan"

Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: info@busab.nu
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker Trollhättan".

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Bro Underhåll & Service Bus AB
(org.nr 556817-7504), http://www.busab.nu
