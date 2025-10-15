Burlövs kommun söker köksbiträde/lokalvårdare
2025-10-15
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Måltid och lokalvård satsar på att digitalisera sin verksamhet så mycket som möjligt med hjälp av nya innovativa hjälpmedel. Hos oss får du en chans att växa och utvecklas tillsammans med trevliga och serviceinriktade medarbetare som hjälper varandra att lyckas.
Nu söker vi en kombinerad tjänst av köksbiträde och lokalvårdare.
Arbetet innebär nära samarbete och dialog med förskola.
I rollen som köksbiträde ingår, förutom att servera mat, att man säkerställer god kvalitet och följer rutiner för livsmedelshygien och egenkontroll, möta olika behov och skapa en bra måltidsupplevelse för våra barn genom att arbeta med pedagogisk måltid. Du kommer även att sköta beställningar.
I rollen som lokalvårdare ingår att man säkerställer en god kvalitet och vill bidra till en ren miljö i våra lokaler.
Som kombinerad tjänst innebär det att du tar hand om förskolans behov och det är mycket viktigt att de båda uppdragen, kök/lokalvård kan kombineras på ett bra sätt.
Vi letar efter dig som har en hög känsla för kvalitet. Som person har du lätt för att samarbeta, är serviceinriktad och flexibel, har ett gott ordningssinne och en god kommunikation.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
* Utbildning som köksbiträde alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Burlövs kommun bedömer som relevant.
* Utbildning som lokalvårdare alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Burlövs kommun bedömer som relevant.
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom offentlig miljö med liknande arbetsuppgifter.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Burlövs kommun, Måltid och lokalvård Kontakt
Enhetschef
Connie Andersson connie.andersson@burlov.se 040-6256047 Jobbnummer
