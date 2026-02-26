Burger King Laxå söker medarbetare
Nordic Burger 1 AB / Restaurangbiträdesjobb / Laxå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Laxå
2026-02-26
, Askersund
, Hallsberg
, Degerfors
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Burger 1 AB i Laxå
Som restaurangbiträde på Burger King arbetar du på alla positioner, både i köket och i serveringen. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Förberedning och tillagning av mat och ingredienser
Kassaarbete
Arbete i Drive-Thru
Städning och renhållning av restaurangen, uteserveringen och arbetsstationerna
Aktivt arbete med merförsäljning, effektivitet och lönsamhet
Tjänsten innebär varierande arbetstider: dag, kväll och helg. Restaurangen har öppet kl. 10:00-22:00 alla dagar i veckan, med undantag för vissa röda dagar och storhelger som till exempel midsommar och jul, då öppettiderna kan variera.
Om dig
För att trivas hos oss är du en person som gillar att arbeta i team, har lätt för att samarbeta med andra och kan ha många bollar i luften samtidigt. Du tycker om fartfyllda dagar, gillar att arbeta i högt tempo och bidrar med en positiv attityd och en varm personlighet.
Du värdesätter kvalitet och förstår vikten av att alltid leverera god och fräsch mat. Du har ett genuint intresse för att ge god service och har förmågan att se vad som behöver göras, både i det stora och det lilla. Du agerar respektfullt, öppet och ärligt, och deltar aktivt i att skapa en trivsam och trygg arbetsmiljö för alla.
Vad vi kan erbjuda dig
Som anställd på Burger King Marieberg får du bland annat:
Ett spännande och varierande arbete med härliga kollegor
Ett sammansvetsat team där teamwork har högsta prioritet
Kunskap inom gästservice och kundbemötande
En trivsam arbetsmiljö och nära kontakt med HR-ansvariga som prioriterar personalens hälsa och välmående
Flexibla arbetstider som kan kombineras med studier och fritidsaktiviteter
Möjlighet till utbildning och personlig utveckling
Goda karriärmöjligheter för dig som vill växa inom organisationen
Coachning av erfarna chefer och ledare med många år i branschen
Kollektivavtal
Vi har två kollektivavtal på arbetsplatsen:
Hotell- och restaurangfackets (HRF) Gröna Riksavtal för arbetare
Unionens tjänstemannaavtal för tjänstemän
Sök redan idag!
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Skicka ett mail med personligt brev och ditt CV till det angivna mailet ovan.
E-post: jobb@burgerkinglaxa.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Burger 1 AB
(org.nr 556645-2057) Arbetsplats
Burger King Jobbnummer
9766235