Burger King Avesta
King Food Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Avesta Visa alla restaurangbiträdesjobb i Avesta
2025-10-02
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos King Food Sweden AB i Avesta
, Sollentuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vårt krav på dig är att du skall ha fyllt 16 år, ha servicekänsla och tycka om att ha kul. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Mail
E-post: Info@bking.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AVESTA". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare King Food Sweden AB
(org.nr 556926-2602)
Get johannas väg 37 (visa karta
)
774 61 AVESTA Arbetsplats
Burger King Jobbnummer
9538139