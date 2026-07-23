BUP välkomnar socionom
Region Jämtland Härjedalen, Barn- och ungdomspsykiatrin / Kuratorjobb / Östersund Visa alla kuratorjobb i Östersund
2026-07-23
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Vi välkomnar nu en socionom till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). BUP ingår organisatoriskt i område Barn och unga vuxna och är en resurs för hela Region Jämtland Härjedalen, med placering i Östersund, Köpmangatan 24. Enheten består av cirka 120 medarbetare som utifrån ett teambaserat tvärvetenskapligt arbetssätt verkar för att identifiera, förebygga, lindra och bota psykiska besvär hos barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år. Som medarbetare vid BUP erbjuds du intern handledning samt individuell planering för kompetensutveckling. BUP är samlokaliserade med Barn- och Ungdomshabiliteringen, Vuxenhabiliteringen och Föräldra- och barnhälsan.
BUP har sammantaget 12 team där du som socionom är placerad i ett allmänpsykiatriskt basteam. I teamet finns flertalet professioner såsom läkare, sjuksköterska, psykolog, skötare, socionom samt psykoterapeut.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Som socionom kommer du att ingå i ett av våra 5 allmänpsykiatriska basteam med vård på specialistnivå. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir bedömning, utredning och behandling av barn/ungdomar och dess nätverk med komplex barnpsykiatrisk problematik. Du individanpassar och skräddarsyr behandlingsinsatser utifrån patientens behov och samarbetar även med vård grannar såsom skola, socialtjänst och elevhälsa. Arbetet innehåller varierade arbetsuppgifter där vi gärna ser att du är intresserad av att hålla grupper.Kvalifikationer
• Examen från socionomprogrammet
• Meriterande är psykoterapeutisk grundutbildning (steg 1)
• Meriterande är erfarenhet av traumabehandling, arbete inom barn och ungdomspsykiatri eller annan verksamhet med inriktning barn/familj.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, engagemang, självständigt arbete, samarbetsförmåga samt flexibilitet och vi ser gärna en mångfald i arbetslaget.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 2 C337017". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Köpmangatan 24 (visa karta
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831 83 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Barn- och ungdomspsykiatrin Kontakt
Kurator, SSR
Ida Jonsson ida.1.jonsson@regionjh.se 063153751 Jobbnummer
10010350