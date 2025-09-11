BUP söker Kurator
Västra Götalandsregionen / Kuratorjobb / Mariestad Visa alla kuratorjobb i Mariestad
2025-09-11
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Mariestad
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Vill du göra skillnad för barn och ungdomar och bli en del av vårt team?
Vi söker nu en kurator till BUP Skaraborg.
Om BUP Skaraborg
Barn- och ungdomspsykiatrin i Skaraborg har ansvaret för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Vår verksamhet består av två öppenvårdsmottagningar; Skövde och Mariestad. Till verksamheten hör även akutansvar samt mellanvård. Vårt uppdrag är att bedöma, utreda, behandla samt erbjuda habiliterande insatser. Vi som jobbar på BUP är ett glatt gäng som ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Vi söker en kurator riktad mot behandling men även bedömningssamtal. I tjänsten ingår samverkan med andra instanser, exempelvis socialtjänst och skola. Vi möter många gånger samhällets mest utsatta barn och ungdomar. Arbetet arbetet kräver hög flexibilitet. Vi arbetar i tvärprofessionella team med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Du blir anställd på BUP Skaraborg med placering i Mariestad. Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen med utbildning inom KBT steg 1. Vi lägger stor vikt personlig lämplighet.Övrig information
Kallelse till intervju sker när ansökningstiden gått ut.
Då arbetet ibland sker utanför mottagningen är B-körkort önskvärt.
Vid anställning inom barn- och ungdomspsykiatrin kommer utdrag ur misstanke- och belastningsregister att ske. Detta sköts av arbetsgivaren.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5059". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 1, BUP Kontakt
Ulla Nordh, enhetschef 0722-232675 Jobbnummer
9504068