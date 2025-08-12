Bunkeflostrand och Västra Hamnen söker fritidsledare
Malmö kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Malmö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Malmö
2025-08-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20251925
Brinner du för att arbeta med ungdomar och skapa meningsfulla fritidsaktiviteter?
Nu söker vi två engagerade fritidsledare till våra fritidsgårdar i Bunkeflostrand (en tillsvidare) och Västra Hamnen (ett vikariat tom 20260615).
Vi söker dig som har ett stort ungdomsfokus och vill vara med och utveckla trygga, inkluderande och inspirerande mötesplatser för unga. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i ungdomars vardag genom relationsskapande arbete, kreativa aktiviteter och spännande projekt. Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Bunkeflostrand fritidsgård flyttar efter sommaren in i nya lokaler på Skånegården som är ett anrikt 1600-talshus med vasstak och stor trädgård. Fritidsgårdens unika läge och karaktär ger möjlighet att få vara med och bygga upp en verksamhet ensam i sitt slag. Tillsammans med kollegor och ungdomar kommer du att planera och genomföra fritidsgårdsverksamhet med fokus på öppen verksamhet, gruppverksamhet och uppsökande arbete. Bunkeflostrand fritidsgård har ett stort fokus på friluftsliv och lägerverksamhet och i de nya lokalerna kommer det även att finnas möjlighet att skapa en stor bredd i utbudet av verksamhet, bland annat kreativt skapande och musik/poddstudio.
Västra hamnens fritidsgård ligger i stora och fina lokaler precis vid Stapelbäddsparken. Här kommer du tillsammans med ungdomar och kollegor planera och genomföra fritidsgårdsverksamhet med fokus på öppen verksamhet, gruppverksamhet och uppsökande arbete. Lokalerna är på 1000 kvm och här finns utrymmen för skapande verksamhet, café, inspelningsstudio samt en stor konsertsal med scen och fast ljud/ljusanläggning. Verksamheten har nyligen flyttat in och här finns stora möjligheter att bidra till att forma husets innehåll och verksamhet. På Västra hamnen fritidsgård bedrivs förutom verksamhet för ordinarie målgrupp även fritidsgårdsverksamhet för ungdomar med olika former av funktionsnedsättning samt områdesaktiviteter ute på Limhamn. Här ingår du i en stor personalgrupp och jobbar i en verksamhet med stor bredd.
Du möter ungdomar utifrån ett coachande förhållningsätt i syfte att stötta deras idéer och projekt samt guida dem till en meningsfull fritid och ett rikt kulturliv.
Inom fritidsgårdsenheten samarbetar du även med andra mötesplatser och fritidsgårdar vid både stora och små arrangemang samt vid lovverksamhet. Samverkan med andra aktörer, både kommunala verksamheter och civilsamhället, är en viktig del av uppdraget.
Ditt schema innefattar regelbunden dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en fritidsledarexamen från folkhögskola, alternativt annan relevant eftergymnasial utbildning i kombination med erfarenhet av att jobba med vår målgrupp (ungdomar mellan 12-18 år)
• Har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift
Det är meriterande om du:
• Tidigare har arbetat med i vår målgrupp (ungdomar mellan 12-18 år)
• Har dokumenterad kunskap om normkritik, jämställdhet och delaktighet
• Har utbildning i coachande förhållningssätt
• Varit engagerad ideellt i någon verksamhet eller förening
Som person är du strukturerad och bra på att organisera saker, både självständigt och med andra. Du sprider värme och glädje och visar att du bryr dig om fritidsgårdens besökare. Dessutom är du en bra lyssnare. Du har god samarbetsförmåga och har lätt för att ta kontakt med nya människor, både ungdomar och andra yrkesverksamma.
För oss är det också viktigt att du är en person som vill göra saker tillsammans med de ungdomar som besöker fritidsgården.
Låter det som något för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen - Fritidsgårdsenheten
Under fritidsförvaltningens fritidsgårdsenhet drivs 19 fritidsgårdar runt om i staden med verksamhet riktad till målgruppen 12-18 år. Fritidsgårdarna erbjuder en meningsfull fritid för unga och bidrar till att ge barn och unga förutsättningar att vara inkluderade och delaktiga i sin fritid.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: 1 Tillsvidare och 1 vikariat tom 20260615
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Med stöd i lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, kommer ett utdrag ur belastningsregistret att behöva visas upp om det är aktuellt med anställning. Detta då arbetet innebär kontakt med barn och unga. Länk till utdraget hittar du här: Belastningsregister för Barn i annan verksamhet
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Andreas Flygare andreas.flygare@malmo.se 0708-614191 Jobbnummer
9454392