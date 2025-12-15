Buffévärd till My Cater i Arlandastad
2025-12-15
My Cater är ett modernt och snabbt växande cateringföretag i Arlandastad. Vi levererar frukost, lunch och fika till företag i närområdet, alltid med fokus på kvalitet, service och hållbarhet.
Om rollen
Vi söker en buffévärd som ska ansvara för buffén hos en av våra större företagskunder i Sigtuna kommun. Du är My Caters representant på plats och ser till att deras buffé alltid är fräsch, välorganiserad och inbjudande. Rollen är självständig och passar dig som gillar struktur, service och att skapa en trivsam måltidsmiljö.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Sköta och organisera den dagliga buffén hos kunden
Ställa fram och presentera mat vid leverans
Hålla ordning på disk och se till att serveringsytor är rena
Göra smörgåsar, fika och enklare förberedelser
Fylla på frukt och råvaror
Hantera inventering och enklare administrativa uppgifter kopplade till buffén
Vem är du
Du tycker om ordning och vill att allt ska se snyggt och professionellt ut. Du har en naturlig känsla för service och är trygg i att arbeta självständigt. Rollen passar dig som vill skapa en bra upplevelse för personalen hos vår kund varje dag.Kvalifikationer
Noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad
Trivs med att arbeta självständigt
Van att hålla ordning i köks och serveringsmiljöer
Meriterande med erfarenhet från lunchbuffé, café eller catering
Körkort är ett krav
Vi erbjuder
En trygg och stadig tjänst hos en specifik kund
Möjlighet att forma rutiner och skapa en buffé som håller hög standard
Stöd från vårt team i Arlandastad och bra samarbeten
En arbetsmiljö präglad av kvalitet, omtanke och stolthet över det vi görSå ansöker du
Skicka din ansökan via mail. Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
