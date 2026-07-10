Budgetsamordnare med ansvar för verksamhetsutveckling
Upplands-Bro kommun / Controllerjobb / Upplands-Bro Visa alla controllerjobb i Upplands-Bro
2026-07-10
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands-Bro kommun i Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Håbo
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du ha en central roll i kommunens styrning – och samtidigt vara med och utveckla framtidens arbetssätt? Nu söker vi dig som vill kombinera kvalificerat budgetarbete med verksamhetsutveckling, projektledning och systemförvaltning i rollen som budgetsamordnare.
Om rollen:
Som budgetsamordnare har du en nyckelroll kommunens gemensamma arbete med budget, prognos och uppföljning. Du ansvarar för att planera, samordna och utveckla budgetprocessen – och säkerställa att analyser och beslutsunderlag håller hög kvalitet.
Rollen är både operativ och strategisk. Du arbetar nära verksamhet, ledning och andra nyckelfunktioner och driver utveckling av processer, arbetssätt och systemstöd.
Ekonomiavdelning består av redovisningsenheten, upphandlingsenheten, samt ekonomi- och styrningsenheten som tillsammans säkerställer att kommunen har en robust ekonomisk styrning som stödjer verksamheternas mål och kommunen politiska prioriteringar. I rollen som budgetsamordnare kommer du rapportera till biträdande ekonomichef och tillhöra ekonomi- och styrningsenheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Samordna och leda budget-, prognos- och uppföljningsprocessen
Ta fram analyser, prognoser och beslutsunderlag
Stötta chefer och verksamheter i ekonomisk planering
Driva utveckling av processer och styrmodeller
Leda och delta i utvecklings- och digitaliseringsprojekt inom ekonomi- och verksamhetsstyrning
Ansvara för systemförvaltning av kommunens framtida budget- och prognosverktyg
Fungera som länk mellan ekonomi, verksamhet och IT
Samverka med controllers och andra nyckelfunktioner
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom ekonomi eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av budgetarbete, prognoser och ekonomisk uppföljning
Erfarenhet av att samordna processer eller arbeta nära styrning
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta med större datamängder
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från kommunal eller politiskt styrd verksamhet
Erfarenhet av projektledning eller verksamhetsutveckling
Erfarenhet av resursfördelningsmodeller
Erfarenhet av systemförvaltning eller arbete i budget- och prognossystem
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, noggrann och analytisk. Du tar ansvar och driver arbetet framåt, har god samarbetsförmåga och bygger förtroende genom din kommunikativa förmåga och sakkunskaper. Du har förmåga att förklara komplexa sammanhang på ett pedagogiskt sätt, och du trivs i en roll med både operativa och utvecklingsinriktade uppgifter
Vi erbjuder:
Ett centralt uppdrag i organisationens styrning och utveckling
Möjlighet att påverka arbetssätt, processer och system
Nära samarbete med ledning och verksamhet
En organisation som satsar på utveckling och hållbar styrning
Vi vet att framgång bygger på medarbetare som trivs, mår bra och får möjlighet att utvecklas. Som en del i det arbetet finns olika utvecklingsprogram, möjlighet till hybridarbete när arbetet tillåter, friskvårdsbidrag och möjlighet att byta semesterdagstillägget mot fler semesterdagar. Goda pendlingsmöjligheter. Din framtida arbetsplats ligger endast 1 minut från Kungsängens pendeltågsstation.
Omfattning: Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Vi erbjuder:
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare här.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Tjänsten är en heltidsanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 10 augusti 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
NOTERA: Urval och intervjuer kommer genomföras efter att annonseringsperioden löpt ut på grund av semester och ledigheter under sommaren. Intervjuer beräknas påbörja vecka 34.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro Kommun
(org.nr 212000-0100), https://upplands-bro.varbi.com
Furuhällsplan 1 (visa karta
)
196 40 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Kommunledningskontoret , Ekonomiavdelningen , Ekonomi och styrning Jobbnummer
9998799