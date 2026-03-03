Budgetcontroller till Ekonomistyrningsenheten
Polismyndigheten - Norrmalm - Kvarte / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-03-03
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en Budgetcontroller till vårt team för arbete med ekonomistyrning på nationell nivå som har goda samarbets- och kommunikativa förmågor och med intresse och vilja att delta i vår utveckling.
Arbetsplatsbeskrivning
Enheten ekonomistyrning är en del inom polismyndighetens ekonomiavdelning. Hos oss får du en viktig roll på en ekonomiavdelning utöver det vanliga med ett brett uppdrag. Vi har ett nationellt ansvar för myndighetens ekonomi- och verksamhetsstyrning och för att tillhandahålla lokaler, fordon, materiel, utrustning och tjänster. Tillsammans bidrar vi till att polisen ska kunna fullfölja sitt kärnuppdrag - att göra hela Sverige tryggt och säkert.
Enheten arbetar med strategiska och normerande frågor och är ett stöd för Polismyndighetens och ekonomiavdelningens ledning i frågor som gäller ekonomistyrning. Vi arbetar bl.a. med att samordna arbetet med myndighetens budgetunderlag, fördelning av budgetramar på nationell nivå, ekonomiska prognoser, analys och uppföljning samt tar fram underlag till myndighetsledningen. Vårt uppdrag är att säkerställa en effektiv och transparent resursanvändning som ger bästa möjliga förutsättningar för verksamheten att nå sina mål. Inom enheten finns gruppen för ekonomistyrning som består av nio medarbetare, de flesta med placering i Stockholm.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Som Budgetcontroller hos oss får du en central roll i arbetet med att stödja ledningen och verksamheten genom kvalificerade analyser och beslutsunderlag. Du bidrar med förståelse för Polismyndighetens ekonomi på kort och lång sikt och skapar goda förutsättningar för att stärka myndighetens ekonomistyrning.
Dina huvudsakliga uppgifter är:
ta fram myndighetens budgetunderlag till regeringen
utveckla myndighetens planerings- och uppföljningsprocess med fokus på bland annat uppföljning och prognoser till regeringen och på nationell nivå inom myndigheten
driva och medverka i arbetet med att utveckla och stärka myndighetens ekonomistyrning
upprätta kalkyler och ta fram finansiella beslutsunderlag
leda och driva olika typer av förändringsarbeten, arbetsgrupper, utvärderingar osv. utifrån de behov som finns och uppstår inom verksamhetsområdet ekonomistyrning
löpande effektivisering- och förbättringsarbete
svara på remisser och samråd inom området ekonomistyrning
ad hoc-analyserKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
relevant högskoleutbildning inom ekonomiområdet eller motsvarande utbildning/erfarenhet, som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
erfarenhet av kvalificerat arbete inom ekonomistyrning, budget, analys och prognos på myndighetsövergripande nivå
mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift
mycket goda kunskaper i Excel
svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av ekonomistyrning från en statlig myndighet eller annan större organisation
erfarenhet av att delta i eller driva förändrings- och utvecklingsarbeten inom ekonomiområdet[AÖ1]
erfarenhet av större ekonomi- eller affärssystem och systemstöd
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen krävs det att du är en analytisk person med ett högt personligt driv och som trivs att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa frågeställningar och identifiera samt sammanfatta det mest relevanta. Du agerar professionellt och uppskattar växlingen mellan de olika roller som uppdraget innebär. Din kommunikativa förmåga gör att du kan presentera komplex information på ett tydligt och begripligt sätt. Du gillar att samarbeta med andra delar av verksamheten och ett prestigelöst förhållningssätt utmärker dig. Vi ser även gärna att du är en person som vill bidra med dina idéer inom effektivisering och digitalisering för att utveckla och stärka verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan:
1. Har du relevant högskoleutbildning inom ekonomiområdet eller motsvarande utbildning/erfarenhet, som arbetsgivaren bedömer som likvärdig? Om ja, berätta närmare om vilken utbildning och/eller erfarenhet du har.
2. Har du erfarenhet av kvalificerat arbete inom ekonomistyrning, budget, analys och prognos på myndighetsövergripande nivå? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
3. Har du mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift? (Ja eller nej)
4. Har du mycket goda kunskaper i Excel? Om ja, berätta närmare om dina kunskaper/kompetens.
5. Har du svenskt medborgarskap? (Ja eller nej)
6. Har du erfarenhet av ekonomistyrning från en statlig myndighet eller annan större organisation? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet kring det här området.
7. Har du erfarenhet av att delta i eller driva förändrings- och utvecklingsarbeten inom ekonomiområdet? Om ja, berätta närmare kring din erfarenhet/kompetens kring det här området.
8. Har du erfarenhet av större ekonomi- eller affärssystem och systemstöd? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Välkommen med din ansökan i form av CV och urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 12 mars 2026. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A122.742/2026 i mailets ärendemening.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: jobb.na@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076), https://polisen.se/ Arbetsplats
Polismyndigheten - Norrmalm - Kvarte Kontakt
HR-konsult
Alfredh Öhrnberg alfredh.ohrnberg@polisen.se Jobbnummer
