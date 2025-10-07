Budget- och skuldrådgivare
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Kommunstyrelsens förvaltning är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och fungerar som kansli åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Med cirka 130 medarbetare driver vi strategiska frågor i hela organisationen, samordnar kommunövergripande arbete och stöttar både den politiska ledningen och övriga förvaltningar. Förvaltningen består av kommunledningskontoret, ekonomi och styrning, HR och lön, IT och digitalisering, kommunikation samt näringsliv och marknad.
Tjänsten är placerad vid Medborgarservice, en enhet inom kommunledningskontoret och är lokaliserad i stadshuset i Mjölby. Ditt arbete vänder sig även till invånare bosatta i Boxholms, Vadstena och Ödeshögs kommuner.
Medborgarservice är invånarnas första kontakt med kommunen och erbjuder hög service och stöd till både medborgare och företagare. Enheten har ett brett uppdrag och samverkar med alla kommunens förvaltningar för att ge råd, vägledning och praktiskt stöd i många olika ärenden.
Som budget- och skuldrådgivare blir du en viktig del av kommunernas förebyggande och stödjande arbete, där du möter människor med ekonomiska svårigheter och ofta relaterade utmaningar som ohälsa, arbetslöshet eller språksvårigheter.
Vill du vara med och hjälpa människor att hitta vägar ut ur ekonomisk stress och skapa hållbara lösningar för sin privatekonomi?Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Som budget- och skuldrådgivare ger du kvalificerad rådgivning till privatpersoner kring ekonomi, skulder och skuldsanering. Du arbetar förebyggande genom information, vägledning och utbildningsinsatser. Du bidrar till utveckling av rådgivningsverksamheten inom kommunerna. I arbetsuppgifterna ingår att hantera de olika IT-stöd som krävs för uppgifterna.
Vid behov samarbetar du med olika aktörer för att hitta hållbara lösningar.
I rollen ingår att ge viss konsumentvägledning, visst arbete i reception och som samhällsvägledare i kommunens växel.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning, exempelvis socionom, beteendevetare, ekonom, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom budget- och skuldrådgivning eller annan kommunal verksamhet till exempel socialtjänst samt dokumentationssystemet BOSS.
Du är en lyhörd och empatisk person som sätter de enskilda i fokus och ger stöd till dem som söker budget- och skuldrådgivning.
Du bygger och upprätthåller goda relationer, samarbetar väl med kollegor och externa kontakter, och kommunicerar tydligt och anpassat efter mottagarens behov.
Du kan hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar som är anpassade för olika målgrupper. Dessutom har du god förmåga att planera, organisera och följa upp ditt arbete för att nå uppsatta mål och skapa verklig nytta för dem du stödjer.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
