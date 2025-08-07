Budget och skuldrådgivare
2025-08-07
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Vill du göra verklig skillnad i människors liv?
Vi söker en engagerad budget- och skuldrådgivare som vill bidra med kvalificerad rådgivning och hjälpa människor att hitta vägen till en mer hållbar ekonomi.
Du blir en del av ett kompetent och erfaret team med två andra rådgivare, där ni tillsammans stöttar kommuninvånare i svåra ekonomiska situationer.Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Som budget- och skuldrådgivare erbjuder du vägledning och stöd till personer med ekonomiska svårigheter. Ditt arbete är både rådgivande och motivationsskapande - du hjälper den enskilde att skapa struktur, prioritera och hitta lösningar.
Det kan handla om att:
• Hjälpa till att lägga upp en hållbar budget
• Stötta vid ansökan om skuldsanering
• Medverka till frivilliga uppgörelser med fordringsägare
• Arbeta förebyggande och informativt för att minska överskuldsättning
Rådgivningen är kostnadsfri och bygger på frivillighet, med individens egen vilja och engagemang som grund.
Du förväntas medverka i olika former av utvecklingsarbete inom enheten och bidra till att förbättra arbetssätt och rutiner. Att samarbeta med andra interna verksamheter, såsom socialtjänst eller försörjningsstöd, är en naturlig del av arbetet. Du kan också komma att delta i externa nätverk och samverkansforum med till exempel Kronofogden, Arbetsförmedlingen eller civilsamhället. I uppdraget ingår även viss administration samt att hålla informationsträffar eller utbildningar för olika målgrupper. Arbetet är varierande och kräver god förmåga att prioritera, planera och arbeta både självständigt och i team.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har akademisk utbildning inom exempelvis juridik, ekonomi eller socialt arbete
• Alternativt har dokumenterad erfarenhet av budget- och skuldrådgivning
• Har erfarenhet av rådgivning, myndighetskontakt eller svåra samtal
• Är trygg, empatisk och har ett genuint intresse för människor
• Har lätt för att uttrycka dig både i tal och skrift
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Det är meriterande om du har vana av att arbeta med människor i ekonomisk utsatthet, har god samhällsorientering samt är bekväm med att hålla föredrag och utbildningar inför grupper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - vi söker dig som kompletterar vårt team med dina styrkor och ditt engagemang.
Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Tveka inte - vi ser fram emot att läsa din ansökan.
Tjänsten är en tillsvidare anställning (heltid) med en provanställning på 6 månader. Tillträde snarast.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Dario Jovic, Internservicechef, 08-606 8077. Fackliga företrädare nås genom kommunens växel 08-606 7000.
Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2025. Inkomna ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningsperioden löper ut.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/480". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Utvecklingsavdelningen, Serviceenheten Kontakt
Dario Jovic 08-6068077 Jobbnummer
9449730