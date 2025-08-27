Budbilsförare till DHL Express i Västberga | Heltid
Manpower AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad person som gillar fartfyllda arbetsdagar? Vill du ha ett aktivt och självständigt jobb där du får röra på dig och träffa människor? Nu söker vi på Manpower dig som vill arbeta som budbilsförare hos vår kund DHL Express i Stockholm - ett globalt logistikföretag med högt tempo, härlig laganda och starkt kundfokus. Ta chansen att bli en viktig länk i leveranskedjan!
Det här uppdraget är ett samarbete mellan Manpower och DHL Express. Du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos DHL Express. Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Som budbilsförare hos DHL Express spelar du en central roll i den dagliga logistiken. Du kör budbil i ett förutbestämt område i södra Stockholm, där du hämtar och levererar försändelser till både företag och privatpersoner. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Hämta och leverera paket i ett lokalt distrikt
* Lasta och lossa paket vid terminalen
* Skanna, registrera och hantera försändelser med handdator
* Ha daglig kundkontakt - du är DHL:s ansikte utåt
Övrig information
* Placeringsort: Västberga
* Start: Enligt överenskommelse, med upplärning i början
* Arbetstider: Vardagar, kl 09:00 - 18:00
Är du rätt person för tjänsten?
Vi söker dig som är serviceminded, aktiv och trivs med att arbeta självständigt. För att lyckas i rollen behöver du:
* B-körkort (manuell växellåda, minst 2 år)
* Godkänd gymnasieexamen
* God kommunikationsförmåga på svenska och/eller engelska
* God fysik - arbetet innebär en del tunga lyft
Tidigare erfarenhet inom transport, lager eller kundservice är meriterande men inget krav.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hedda Seebass Svensson via e-post: hedda.seebass.svensson@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "00f660e2-d322-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Hedda Seebass Svensson hedda.seebass.svensson@manpower.se Jobbnummer
9477892