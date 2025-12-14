Budbilsförare Stockholm

Sharfaraz AB / Fordonsförarjobb / Nacka
2025-12-14


2025-12-14

Dina arbetsuppgifter
Hämta, transportera och leverera varor till företag och privatpersoner.
Hantera fraktsedlar och leveransdokumentation.
Planera effektiva rutter med hjälp av GPS.
Säkerställa god kundservice vid varje leverans.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
E-post: sharfarazab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sharfaraz AB (org.nr 559491-7808)
133 42  SALTSJÖBADEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholm

Jobbnummer
9643343

