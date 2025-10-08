Budbilsförare sökes till Lysekil - Expario Consulting
2025-10-08
Expario Consulting söker nu budbilsförare för uppdrag i Lysekil. Arbetet består främst av måltidstransporter till kunder inom offentlig sektor och företag. Tjänsten kan omfatta både vardagar och helger.
Att arbeta hos oss innebär att ta ansvar, vara serviceinriktad och trivas med att arbeta självständigt.Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Köra budbil och leverera måltider till kunder
Hantera körjournaler, egenkontroller och enklare dokumentation
Vara flexibel och anpassa dig till ändringar i körschema
Utföra enklare lyft i samband med transporter
Bidra till god kvalitet och kundnöjdhet
Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav)
Är ansvarsfull, noggrann och pålitlig
Har god fysik då lyft kan förekomma
Är serviceinriktad och flexibel
Trivs med att arbeta självständigt men också kan samarbeta
Vi erbjuder:
Start sker löpande
Ett självständigt arbete med ansvar
Möjlighet att vara en del av ett engagerat team
Plats: Lysekil
Välkommen med din ansökan till Expario Consulting! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Expario Consulting AB
(org.nr 559460-9116) Arbetsplats
Expario Consulting Jobbnummer
9546400