Budbilsförare sökes till Lysekil - Expario Consulting

Expario Consulting AB / Fordonsförarjobb / Lysekil
2025-10-08


Budbilsförare sökes till Lysekil - Expario Consulting
Expario Consulting söker nu budbilsförare för uppdrag i Lysekil. Arbetet består främst av måltidstransporter till kunder inom offentlig sektor och företag. Tjänsten kan omfatta både vardagar och helger.
Att arbeta hos oss innebär att ta ansvar, vara serviceinriktad och trivas med att arbeta självständigt.

Publiceringsdatum
2025-10-08

Dina arbetsuppgifter
Köra budbil och leverera måltider till kunder

Hantera körjournaler, egenkontroller och enklare dokumentation

Vara flexibel och anpassa dig till ändringar i körschema

Utföra enklare lyft i samband med transporter

Bidra till god kvalitet och kundnöjdhet


Vi söker dig som:

Har B-körkort (krav)

Är ansvarsfull, noggrann och pålitlig

Har god fysik då lyft kan förekomma

Är serviceinriktad och flexibel

Trivs med att arbeta självständigt men också kan samarbeta


Vi erbjuder:

Start sker löpande

Ett självständigt arbete med ansvar

Möjlighet att vara en del av ett engagerat team


Plats: Lysekil
Välkommen med din ansökan till Expario Consulting!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Expario Consulting AB (org.nr 559460-9116)

Arbetsplats
Expario Consulting

Jobbnummer
9546400

