Budbilsförare sökes omgående Heltidsanställning
Aaryati Consulting AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-11-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aaryati Consulting AB i Göteborg
, Malmö
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi på Aaryati Consulting AB rekryterar just nu två budbilsförare till en av våra kunder. Vi söker dig som är ansvarstagande, punktlig och trivs med att arbeta självständigt ute på fältet.Publiceringsdatum2025-11-18Dina arbetsuppgifter
Utkörning och hämtning av paket och gods
Säker och effektiv körning
Hantering av leveranser och kundbemötande
Lastning och lossning vid behov
Omfattning:
Heltid
Start enligt överenskommelse
Meriterande:
Erfarenhet av budbil eller liknande arbete
God lokalkännedom
Fördel om du har rätt till anställningsstöd (t.ex. nystartsjobb, introduktionsjobb eller liknande)
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Har god fysik då arbetet kan vara fysiskt
Är serviceinriktad och flexibel
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
E-post: Info@aaryati.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aaryati Consulting AB
(org.nr 559307-4346)
422 52 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9609235