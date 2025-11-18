Budbilsförare sökes omgående Heltidsanställning

Aaryati Consulting AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-11-18


Vi på Aaryati Consulting AB rekryterar just nu två budbilsförare till en av våra kunder. Vi söker dig som är ansvarstagande, punktlig och trivs med att arbeta självständigt ute på fältet.

Publiceringsdatum
2025-11-18

Dina arbetsuppgifter
Utkörning och hämtning av paket och gods
Säker och effektiv körning
Hantering av leveranser och kundbemötande
Lastning och lossning vid behov

Omfattning:
Heltid
Start enligt överenskommelse

Meriterande:
Erfarenhet av budbil eller liknande arbete
God lokalkännedom
Fördel om du har rätt till anställningsstöd (t.ex. nystartsjobb, introduktionsjobb eller liknande)

Vi söker dig som:
Har B-körkort
Har god fysik då arbetet kan vara fysiskt
Är serviceinriktad och flexibel
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
E-post: Info@aaryati.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aaryati Consulting AB (org.nr 559307-4346)
422 52  HISINGS BACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9609235

