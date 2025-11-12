Budbilsförare sökes Leverans av små paket(Mantorp)
Mokdads Transport and Service / Fordonsförarjobb / Mjölby Visa alla fordonsförarjobb i Mjölby
2025-11-12
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mokdads Transport and Service i Mjölby
Vi söker 3 budbilsförare - Leverans av små paket (Mantorp)
Vi söker tre pålitliga och ansvarsfulla budbilsförare för leverans av små paket till privatpersoner i Mantorp och närområdet.
Arbetet innebär att köra ut mindre försändelser till kunder, hålla tider och ge god service vid varje leverans.
Som person är du punktlig, lugn och positiv. Du trivs med att arbeta självständigt och tycker om kundkontakt.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
• Hämta och leverera små paket till kunder enligt planerade rutter.
• Hantera leveranskvittens och enklare dokumentation via mobilapp.
• Vara företagets ansikte utåt och ge god service.
• Rapportera eventuella avvikelser till ansvarig koordinator.Kvalifikationer
• B-körkort (personbil).
• God lokalkännedom i Mantorp med omnejd.
• Ansvarstagande, noggrann och pålitlig.
• Grundläggande svenska eller engelska i tal.
• Möjlighet att arbeta kvällar och helger vid behov.
Meriterande (inte krav):
• Erfarenhet av bud- eller distributionsarbete (t.ex. Foodora, Budbee, PostNord, Bring).
• Vana att använda GPS och digitala leveranssystem.
Vi erbjuder:
• Trevligt arbetsklimat och stödjande kollegor.
• Möjlighet till fast anställning efter provperiod.
• Lön enligt avtal.
• Start omedelbart för rätt personer.
Arbetsplats: Mantorp
Arbetstid: Dagtid, kväll och helg enligt schema Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: info@mokdads.eu Arbetsgivare Mokdads Transport and Service
, https://www.mokdads-transport-and-service.com/
595 58 MANTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MokdadS Transport Jobbnummer
9602233