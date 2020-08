Budbilsförare sökes för hemleveranser i Kalmar stad - Swiftec AB - Fordonsförarjobb i Kalmar

Prenumerera på nya jobb hos Swiftec AB

Swiftec AB / Fordonsförarjobb / Kalmar2020-08-26Vi söker dig som har haft B-körkort minst 1 år, har stor vana av bilkörning i Kalmar stad samt gärna tidigare erfarenhet av att arbeta som budbilsförare. Du är alert, serviceinriktad och inte rädd för att ta i. Att kunna hålla huvudet kallt i stressiga situationer samt att arbeta strukturerat är av stor vikt. Det krävs att du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel då behoven kan variera från dag till dag.Arbetstiderna är vardagar på eftermiddag/kvällstid mellan 15.45 till 22.00, och som allra senast 23.15. Vi ser gärna att du bor i eller i närheten av Kalmar så att du kan ta dig till och från jobbet på ett enkelt sätt. För dig som är intresserad av ett roligt deltidsjobb samt möjligheten att utvecklas inom ett av Sveriges ledande företag inom hemleveranser, är detta ett perfekt tillfälle!Brinner du för att erbjuda god kundservice? Har du haft B-körkort i minst 1 år, har en god körvana och lokalkännedom i Kalmar stad? Är du dessutom student eller har annan huvudsaklig sysselsättning? Då är det ju dig vi söker!Swiftec AB söker nu budbilsförare för deltidsjobb i Kalmar mot vår samarbetspartner som är en av Sveriges ledande aktörer inom hemeleveranser. Vi har just nu ett behov av duktiga och engagerade förare. Som budbilsförare bör du ha viss lokalkännedom i Kalmar stad. Du kan göra dig förstådd på svenska, du är serviceinriktad och du är villig att gå den där extra milen. Känner du dig träffad av beskrivningen så har du kommit rätt!Efter ett första möte med mig så är nästa steg en introduktion vår samarbetspartner samt en upplärning av en rutinerad chaufför som förklarar dina arbetsuppgifter innan du är klar för att köra.Kom in med din ansökan & CV till info@swiftec.se redan idag! Rekrytering sker löpande då vi behöver tillsätta tjänsterna på kort varsel.#jobbjustnu2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-30Swiftec ABkalmar39232 Kalmar5333291