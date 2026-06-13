Budbilsförare sökes

Fmex AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-06-13


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Vi på FMEX söker nu en budbilsförare för arbete på eftermiddagar mellan kl. 15:00–23:00.
Vi har öppet alla dagar i veckan (måndag–söndag), vilket innebär att helgarbete förekommer.

Publiceringsdatum
2026-06-13

Kvalifikationer
• Manuellt B-körkort
• Goda kunskaper i engelska
• God lokalkännedom i Malmö och närområden
• Serviceinriktad och ansvarstagande
• Erfarenhet av att köra skåpbil
• God fysisk förmåga

Är du intresserad?
Maila din ansökan till Fmexjobb@gmail.com

Observera att ansökningar utan bifogat CV inte kommer att besvaras.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
E-post: Fmexjobb@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fmex AB (org.nr 559488-0907)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9962520

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