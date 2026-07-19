Budbilsförare livsmedel
Solle AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-19
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Om jobbet
Vi på Solle AB producerar färdigmat i Stockholm. Vi söker en medarbetare som kan jobba hos oss för att leverera varor och hantera lagervaror. Vi jobbar med Livsmedel och levererar ständigt ut varor till olika mataffärer. Arbetsuppgifterna är att hantera beställningar, förbereda beställningen och leverera varorna till affären, på och avlastning ingår.
Det förekommer tunga lyft under dagarna, god fysik är därför fördelaktigt att ha. Vi ser att du är en person som tar eget ansvar. Du har förmågan att planera ditt arbete. Vidare är du noggrann, positiv och förstår vikten av nöjda kunder.
Vi söker dig som:
Är duktig på att köra bil!
Som är social, flexibel och noggrann samt duktig på kundkontakt.
Har Manuellt B-körkort: Körvana från större fordon är meriterande (lätt lastbil alt. skåpbil)
Talar och skriver svenska.
Svensk gymnasial utbildning.
Körvana från större fordon är meriterande (lätt lastbil alt. skåpbil)
Tjänsten: 80-100 %
Skriv Budbilsförare i ämnet när ni skickar ansökan via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: nanionigiri.sweden@gmail.com Arbetsgivare Solle AB
(org.nr 559430-9709)
Grusåsgränd 1 (visa karta
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121 30 ENSKEDEDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10006120