Budbilsförare/Lagerarbetare - Uppsala 75%
Comibri Consultings AB / Fordonsförarjobb / Uppsala Visa alla fordonsförarjobb i Uppsala
2025-09-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Comibri Consultings AB i Uppsala
, Järfälla
, Tierp
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och söker ett spännande jobb med både frihet och ansvar? Vi söker en budbilsförare/lagerarbetare till vårt team i Uppsala!Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Som budbilsförare/lagerarbetare kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa att paket och brev levereras i tid. Du blir en del av ett dynamiskt team men arbetar också självständigt. Vi söker dig som trivs bakom ratten och har en god servicekänsla.
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Kan hantera stress och arbeta effektivt
Är tålmodig och ansvarsfull
Kommunicerar obehindrat på svenska
Är öppen för att lära dig nya saker
Om du är en driven och engagerad person som gillar att arbeta med människor, skicka in ditt CV till oss!Så ansöker du
Är du inskriven på Arbetsförmedlingen? Perfekt! Vi ser fram emot din ansökan
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: Ruth@comibri.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Comibri Consultings AB
(org.nr 559443-1842) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ruth K Ruth@comibri.se Jobbnummer
9527319