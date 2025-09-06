Budbilsförare(B-kort),Lastbilschaufför(C-kort) sökes

British Transport AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-09-06


Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos British Transport AB i Göteborg

Om jobbet:
Vi söker nu både budbilsförare med B-körkort och lastbilschaufförer med C-körkort till vårt team.
Arbetet innebär distribution av gods och paket till kunder i Göteborg och Halland .

Publiceringsdatum
2025-09-06

Dina arbetsuppgifter
Köra budbil eller lastbil för distribution
Lastning och lossning av gods
Ansvar för att leveranser sker i tid och på ett professionellt sätt
Kundkontakt vid leveranser

Kvalifikationer
B-körkort för budbil, C-körkort för lastbil (YKB krävs för C)
God körvana och trafiksäkerhet
Noggrann, serviceinriktad och pålitlig
God fysik, då arbetet kan vara fysiskt krävande
Svenska eller engelska i tal

Vi erbjuder:
Trevliga kollegor och en familjär arbetsmiljö
Konkurrenskraftig lön enligt avtal
Möjlighet till heltid eller deltid
Utvecklingsmöjligheter inom företaget

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: Br_transportab@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
British Transport AB (org.nr 559245-2097)
Mandolingatan 23 (visa karta)
421 45  VÄSTRA FRÖLUNDA

Kontakt
SHAMIL ALCHYAD
Br_transportab@hotmail.com

Jobbnummer
9495906

Prenumerera på jobb från British Transport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos British Transport AB: