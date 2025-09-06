Budbilsförare(B-kort),Lastbilschaufför(C-kort) sökes
Om jobbet:
Vi söker nu både budbilsförare med B-körkort och lastbilschaufförer med C-körkort till vårt team.
Arbetet innebär distribution av gods och paket till kunder i Göteborg och Halland .Publiceringsdatum2025-09-06Dina arbetsuppgifter
Köra budbil eller lastbil för distribution
Lastning och lossning av gods
Ansvar för att leveranser sker i tid och på ett professionellt sätt
Kundkontakt vid leveranserKvalifikationer
B-körkort för budbil, C-körkort för lastbil (YKB krävs för C)
God körvana och trafiksäkerhet
Noggrann, serviceinriktad och pålitlig
God fysik, då arbetet kan vara fysiskt krävande
Svenska eller engelska i tal
Vi erbjuder:
Trevliga kollegor och en familjär arbetsmiljö
Konkurrenskraftig lön enligt avtal
Möjlighet till heltid eller deltid
Utvecklingsmöjligheter inom företaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: Br_transportab@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare British Transport AB
(org.nr 559245-2097)
Mandolingatan 23
)
421 45 VÄSTRA FRÖLUNDA Kontakt
SHAMIL ALCHYAD Br_transportab@hotmail.com Jobbnummer
9495906