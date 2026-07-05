Budbilsförare
Rizvi, Ailiya / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-05
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We are looking for a delivery driver for Farsta Airmee
We are looking for a reliable and responsible person who wants to work as a delivery driver. You will deliver goods to customers in a safe and punctual manner.
Job duties:
Deliver goods to customers
Loading and unloading packages
Follow routes and instructions
Check addresses and deliveries
Claim:
B driving license
Good driving skills
Basic Swedish or English
Be able to lift packages
Be punctual and responsible.
Welcome with your application!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: manzar512721@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rizvi, Ailiya
Cervins Väg 15 Lgh 1110 (visa karta
)
163 42 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rizvi Ailiya Jobbnummer
9992794