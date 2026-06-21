Budbilsförare
Banzogo AB / Fordonsförarjobb / Huddinge Visa alla fordonsförarjobb i Huddinge
2026-06-21
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Budbilsförare sökes till Banzogo ABPubliceringsdatum2026-06-21Om tjänsten
Banzogo AB, ett företag inom expressleveranser, söker nu en budbärare för distribution av paket i staden och närområdet.Dina arbetsuppgifter
• Hämta och leverera paket till kunder
• Säkerställa snabb och pålitlig service
• Hantera enklare administration kopplad till leveransernaKvalifikationer
• B-körkort och god körvana
• Ansvarstagande, noggrann och punktlig
• Serviceinriktad och trevlig i kundbemötande
Vi erbjuder
• Trygg anställning i ett växande företag
• Konkurrenskraftig lön och bonusar
• Tjänstefordon och arbetsredskap
• Ett trevligt arbetslag med stöd i vardagen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: banzogoabjobb@gmail.com Arbetsgivare Banzogo AB
(org.nr 559485-3276)
Sågstuvägen 29 (visa karta
)
141 49 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9971609