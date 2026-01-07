Budbilsförare
2026-01-07
Vi söker budbil förare till budbils transporter.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att köra en av vara budbil med olika uppdrag i Stockholm.
Tjänsten innebär att ni lasta Ikea möbler från terminal i Västberga alle och leverera runt om i Stockholm med lätt lastbil.
Tjänsten kräver god fysik eftersom ni bär upp hos kunden samt att du är ansvarfull och stresstålig.
Man måste kunna engelska eller svenska.
Du börjar jobba från Västberga alle.
Det är meriterande att ha tillgång till anställningsstöd.
Öppen för alla
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: philipatkins09@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comfy Afrique
163 61 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Comfort Edet edetgud09@hotmail.com 0733621234 Jobbnummer
9672499