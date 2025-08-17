Budbilsförare
2025-08-17
Som budbilschaufför är du en viktig del av vårt logistikteam och ansvarar för att leverera varor snabbt och säkert till våra kunder. Du kommer att köra en lätt lastbil eller skåpbil, planera rutter för att optimera leveranser och säkerställa att varje leverans sker i tid. Rollen kräver att du är noggrann, punktlig och har ett stort fokus på kundservice, då du är företagets ansikte utåt vid varje leverans.Publiceringsdatum2025-08-17Dina arbetsuppgifter
Arbetet som budbilschaufför är väldigt varierande. Du levererar Pallar/paket/mat till kunder eller företag. Du arbetar ensam och får varje dag träffa olika kunder för att ge den bästa möjliga servicen.Kvalifikationer
B-körkort.
Har god körvana.
Är flexibel med arbetstider både vardagar och helger.
Goda kunskaper i svenska eller engelska.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Stora möjligheter att växa både som människa och i karriären.
Ett flexibelt extrajobb med lön enligt kollektivavtal samt OB enligt Handels.
Förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård och försäkringar.
Om oss:
Vi är ett etablerat åkeri som samarbetar med ledande transportföretag för att erbjuda pålitliga och effektiva transport- och leveranslösningar. Med fokus på kvalitet och service levererar vi snabbt och säkert. Som en del av vårt team har du de viktiga rollerna transport och kundvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: woltaxitransport@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare World of lights AB
(org.nr 559097-4134) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
