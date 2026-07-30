Budbilsförare - heltid
Hirely AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-07-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en budbilsförare för heltidsarbete i Göteborg. Det här är en roll för dig som trivs med att arbeta självständigt, har ett gott ordningssinne och uppskattar att ge god service i mötet med kunder.
Som budbilsförare blir du en viktig del av verksamheten och ansvarar för att leveranser genomförs på ett säkert, effektivt och professionellt sätt.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Leverans och hämtning av varor hos kunder
Lastning och lossning av gods
Planering och genomförande av dagliga körningar
Kontakt med kunder vid leverans och upphämtning
Säkerställa att transporter sker enligt rutiner och tidsplaner
Kontroll av leveranser och transportdokumentation
Enklare tillsyn och skötsel av fordonetKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har giltigt B-körkort
Är ansvarstagande och punktlig
Trivs med att arbeta självständigt
Har ett serviceinriktat och professionellt bemötande
Har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete
Tidigare erfarenhet är inte ett krav – vi lägger stor vikt vid din inställning, arbetsmoral och vilja att utvecklas.
Meriterande
Erfarenhet av budkörning, distribution eller transport
God lokalkännedom i Göteborg med omnejd
Erfarenhet av kundservice eller andra serviceyrken
Körkort med längre innehavstid
Om anställningen
Heltid
Placering i Göteborg
Arbetstider enligt schema
Start enligt överenskommelse
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
411 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
10015734