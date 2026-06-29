Budbilsförare - heltid
Hirely AB / Fordonsförarjobb / Sundsvall Visa alla fordonsförarjobb i Sundsvall
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en budbilsförare för heltidsarbete i Sundsvall. Det här är en roll för dig som trivs med att arbeta självständigt, har ett gott ordningssinne och tycker om att ge god service i mötet med kunder.
Som budbilsförare ansvarar du för att leveranser genomförs säkert, effektivt och enligt plan. Du blir en viktig del av verksamheten och bidrar till att kunderna får sina leveranser i tid.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Leverans och upphämtning av varor hos kunder
Lastning och lossning av gods
Planering och genomförande av dagliga körningar
Kontakt med kunder vid leveranser och upphämtningar
Kontroll av leveranser och transportdokument
Säkerställa att fordonet hålls i gott skick och följer gällande rutinerKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har giltigt B-körkort
Är ansvarstagande och punktlig
Trivs med att arbeta självständigt
Har ett serviceinriktat och professionellt bemötande
Har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete
Är flexibel och lösningsorienterad
Tidigare erfarenhet är inte ett krav, men vi värdesätter ett stort engagemang och en positiv inställning.
Meriterande
Erfarenhet av budkörning, distribution eller transport
God lokalkännedom i Sundsvall med omnejd
Erfarenhet av kundservice eller serviceyrken
Erfarenhet av arbete med digitala kör- eller leveranssystem
Om anställningen
Heltid
Placering i Sundsvall
Arbetstider enligt schema
Start enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
852 30 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9982441