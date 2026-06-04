Budbilsförare - Heltid
Hirely AB / Fordonsförarjobb / Västerås Visa alla fordonsförarjobb i Västerås
2026-06-04
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Om tjänstenVi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en budbilschaufför för heltidsarbete i Västerås. Det här är en roll för dig som trivs med att arbeta självständigt, har ett gott ordningssinne och tycker om att ge service i mötet med kunder.
Du blir en viktig del av verksamheten och ansvarar för att leveranser genomförs på ett säkert, effektivt och professionellt sätt.
ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna kan variera, men innefattar till exempel:
Leverans och hämtning av varor hos kunder
Lastning och lossning av gods
Planering och genomförande av dagliga körningar
Kontakt med kunder vid leverans och upphämtning
Säkerställa att transporter sker enligt rutiner och tidsplaner
KvalifikationerVi söker dig som:
Har giltigt B-körkort
Är ansvarstagande och punktlig
Trivs med att arbeta självständigt
Har ett serviceinriktat och professionellt bemötande
Har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete
Tidigare erfarenhet är inte ett krav – vi lägger stor vikt vid din inställning, arbetsmoral och vilja att utvecklas.
Meriterande
Erfarenhet av budkörning, distribution eller transport
God lokalkännedom i Västerås med omnejd
Erfarenhet av kundservice eller liknande serviceyrken
Om anställningen
Heltid
Arbetstider enligt schema
Placering i Västerås
Start enligt överenskommelse
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
722 12 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9946853