Budbilschaufförer sökes för heltidsjobb!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Burlöv Visa alla fordonsförarjobb i Burlöv
2026-01-22
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Burlöv
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Gillar du ordning och reda och trivs med att arbeta med kroppen och ta eget ansvar? Tycker du om att köra bil och erbjuda den bästa servicen? Då har vi heltidsjobbet för dig!
Just nu söker vi budbilschaufförer till ett världsledande logistikföretag beläget i Arlöv. Vår kund är en seriös och välmående organisation där kvalitet och service står i fokus. Start för tjänsten beräknas ske omgående.
I din roll som budbilschaufför/kurir kommer du bland annat arbeta med:
• Hämta och leverera gods
• Kundservice till både privat och företagskunder
• Körningar i både Malmös innerstad samt längre sträckor då de kör leveranser hela vägen upp till Halmstad.
Arbetet är förlagt vardagar mellan 09.00-18.00. Vi söker dig som har möjlighet att jobba heltid och starta omgående
DETTA SÖKER VI
Vi söker du dig som är positiv, engagerad och serviceminded. Det är viktigt att du kommunicerar väl på både svenska och engelska eftersom du dagligen kommer ha kontakt med kunder. Du bör ha en god fysik eftersom det kan förekomma leveranser av tunga paket till kunder där det inte finns hiss.
Övrigt som vi gärna ser att du som söker har:
• Körkort (B) i minst 2 år
• Erfarenhet av att ha kört budbil (meriterande men ej ett krav)
• Kan arbeta heltid måndag-fredag
Avdelningen som du kommer arbeta på är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer genomgå en säkerhetsprövning i och med en anställning. Det betyder att du ska kunna redogöra för vad du har gjort de senaste 5 åren samt ha ett tillhörande intyg på dina sysselsättningar (t.ex. arbetsgivarintyg eller studieintyg.) under dessa år. Du kommer även genomgå en säkerhetsprövningsintervju samt en bakgrundskontroll som utförs av transportstyrelsen.
Du kommer att vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund.
Är du redo för ett riktigt roligt jobb på en seriös och utvecklande arbetsplats? Ansök då redan idag då vi håller intervjuer löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Flansbjersvägen 14-16 (visa karta
)
232 91 ARLÖV Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Johanna Hall malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9698968