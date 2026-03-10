Budbilschaufför sökes till Mekonomens butik i Järfälla!
Meko Sales AB / Butikssäljarjobb / Järfälla Visa alla butikssäljarjobb i Järfälla
2026-03-10
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meko Sales AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Solna
, Täby
eller i hela Sverige
Vi vill anställa fantastiska personer vars passion och affärsmannamässiga driv bidrar till vår framgång! Vill du bli Mekonomens främsta ambassadör och varumärkesbärare?
Vi söker dig som brinner för försäljning, är serviceinriktad och har en drivkraft att vilja lära sig. Kunskap om bilens reservdelar är meriterande. Som butikssäljare arbetar du gentemot privatkunder och verkstadskunder för att självständigt och framgångsrikt sälja in våra produkter. Du vill jobba nära kunden, engagera dig i mötet och har viljan att ge det lilla extra för att skapa långsiktiga kundrelationer. Du är en uppskattad och flexibel lagspelare som gillar att arbeta i team och bidra till helheten.
Stämmer ovan in på dig? Då är det dig som vi söker till vår butik i Järfälla!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Leverans av reservdelar och utrustning till våra verkstadskunder och företag
- Hämtning av reservdelar från andra Mekonomen butiker eller externa leverantörer
- Säkerställa att returer från verkstäder /företag tas med tillbaka till butiken och behandlas på korrekt sätt
- Sälja in förbrukningsvaror och sortiment till verkstäderna och sköta eventuell påfyllnad
Vi söker dig som har
- Arbetslivserfarenhet från liknande bransch
- Har en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande, meriterande med fordonsteknisk inriktning
- Erfarenhet och kompetens från tidigare arbete på verkstad är mycket meriterande
- Fordonsintresse
- Engagerad, ansvarsfull och serviceminded
- Positiv inställning, lösningsorienterad och strukturerad
- Förmåga att kunna uttala sig i såväl tal som skrift på svenska
- Datorvana
- B körkort är ett krav
ÖVRIGT Omfattning: 100%
Anställningsform: Tillsvidare, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Lön: Lönesättning enligt kollektivavtal
Start: Snarat
Placering: Järfälla
Låter detta intressant är du varmt välkommen in med din ansökan. Ansökningar kommer att hanteras löpande varvid eventuell anställning kan komma att ske innan annonstiden har gått ut.
För oss som arbetar på Mekonomen är mångfaldsfrågor en del av vår vardag. Vi strävar därför efter en högre representation av medarbetare med internationell bakgrund, en jämnare könsfördelning och en åldersstruktur som på bästa sätt representerar våra kunder. Vi är mycket stolta över vårt senaste resultat i medarbetarundersökningen som är 4.5 av 5 på området Mångfald och inkludering.
Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail dagen efter att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan. Som en del av vår rekryteringsprocess genomförs även en bakgrundskontroll innan anställning kan bli aktuell. Detta innefattar belastningsregisterutdrag och ev. ekonomisk kontroll (UC).
Välkommen in med din ansökan!Vill du veta mer om oss?Kolla in vår karriärsida och upptäck hur det är att jobba hos MEKO - och vilka möjligheter som väntar just nu.
Mekonomen gör billivet enklare genom att erbjuda ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda, innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, butiker och verkstäder. Genom rikstäckande butiks- och verkstadsnät har Mekonomen den bästa tillgängligheten i branschen under varumärkena Mekonomen Bilverkstad och MekoPartner. Vårt kundlöfte är Ett enkare billiv som grundar sig i våra värderingar; kundorientering, flexibilitet, kompetens, ansvar och affärsmässighet.
Personuppgiftshantering MEKO Sales AB org.nr. 556157-7288, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna rekrytering. Läs vår policy om hur vi behandlar dina personuppgifter: integritetspolicy-rekrytering-meko_sverige.pdf Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meko Sales AB
(org.nr 556157-7288), https://www.mekonomen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mekonomen Sverige Jobbnummer
9786551