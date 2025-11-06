Budbilschaufför sökes på heltid i Kristianstad!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Kristianstad
2025-11-06


Är du redo att ta dig an ett heltidsjobb där noggrannhet, effektivitet och service är A och O? Då kan rollen som budbilschaufför på heltid vara för dig!

I rollen som budbilschaufför kommer du att vara ansvarig för leveranser av varor till våra kunder.

Dina arbetsuppgifter
• Utföra leveranser av varor och paket till kunder enligt leveransrutiner och tidsramar
• Ansvara för lastning och lossning av gods på ett säkert och effektivt sätt
• Hantera godshantering, inklusive dokumentation och kvittenshantering vid leveranser
• Upprätthålla hög servicekvalitet och säkerställa kundnöjdhet vid varje leverans
• Använda GPS eller andra navigationsverktyg för att säkerställa rätt leveransadresser och effektiva leveransrutter
• Säkerställa att budbilen är i god skick och utföra enklare underhållsåtgärder vid behov

StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer bli uthyrd till vår kund. För rätt person finns goda chanser till utveckling och övertag.

DETTA SÖKER VI

Vi söker en pålitlig och serviceinriktad person med en positiv inställning till arbete. Du ska vara ansvarstagande, flexibel och ha förmågan att hantera arbetet på ett effektivt sätt.

Kralifikationer:
• B körkort
• Tidigare erfarenhet av att köra budbil eller liknande tjänster är meriterande men inte nödvändigt
• Förmåga att arbeta självständigt och vara noggrann med leveranser och dokumentation
• God lokalkännedom är meriterande och förmåga att använda GPS eller andra navigationsverktyg

Målsättningen är att tillsätta denna tjänst omgående, vi ser därför att du är tillgänglig med kort varsel och max har en uppsägningstid på 2 veckor.

Vi ser fram emot att välkomna en engagerad och pålitlig budbilschaufför till vårt team i Kristianstad! Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kommer tillsättas omgående.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Spannmålsgatan 7 (visa karta)
291 32  KRISTIANSTAD

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Ellinor Gregorioff
helsingborg@studentconsulting.com

Jobbnummer
9591802

