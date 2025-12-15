Budbilschaufför på deltid i Härryda
2025-12-15
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på 50%, och söker efter ett aktivt extrajobb? Är du en fena på kundkontakt och bilkörning? Om så är fallet, då kan vi ha tjänsten för dig!
För kunds räkning söker vi nu efter en budbilsförare som vill jobba extra några dagar i veckan. Vår kund är ett stort och välkänt företag inom logistikbranschen och du får en chans att vara delaktig i en arbetsplats som vill framåt!
Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara:
• Lasta bilen med paketen inför din rutt.
• Utkörning av paket i ditt tilldelade område.
Du utgår från vår kunds terminal i Härryda men är till stor del ute på vägarna under ditt arbetspass och möter många av företagets kunder vid utdelning av paketen.
Detta är ett extrajobb och vi ser gärna att du är tillgänglig för att arbeta 2-3 tillfällen i veckan. Arbetspassen är främst förlagt på vardagar ca. 16.00-22.00 och lördagar 9-15. Uppdraget inleds med upplärning där du kommer arbeta bredvid ordinarie personal, för att sedan övergå till ensamarbete.
För detta uppdrag anställs du av oss på StudentConsulting och arbetar hos vår kund som uthyrd konsult. Planerad start för tjänsten är omgående.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är en van bilförare och trivs med kundkontakt. Som person är du positiv och är inte rädd för att hugga i, du är arbetsvillig och flexibel. Du kommer lyfta och bära flera paket under ditt arbetspass och det är därför viktigt att du trivs med ett aktivt jobb och har god fysik för att klara jobbet på allra bästa sätt.
Krav för tjänsten:
• Du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Manuellt B-körkort och god körvana
• Gymnasieexamen
• Du talar och skriver obehindrat på svenska
Det är meriterade om du har tidigare erfarenhet av att ha kört budbil men det är inte ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Alex goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9645820