Budbilschaufför - Heltid
Hirely AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2025-10-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Lund
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.
Är du serviceinriktad, gillar att köra bil och trivs med ett självständigt arbete? Nu söker vi en budbilschaufför på heltid till en etablerad logistikaktör i Malmö.
Om rollen
Som budbilschaufför ansvarar du för att leverera paket och gods till företag och privatpersoner inom regionen. Arbetet är varierande och kombinerar kundkontakt med effektiv logistik.
Exempel på arbetsuppgifter
Hämta och leverera paket enligt dagens rutt
Lasta och lossa gods i bilen
Ansvara för att leveranser sker säkert och i tid
Ha kontakt med mottagare och vid behov hantera enklare kundärenden
Rapportera leveranser i digitalt system
Vi söker dig som
Har B-körkort
Är punktlig, ansvarsfull och har god lokalkännedom
Är serviceinriktad och bemöter kunder professionellt
Trivs med ett rörligt och fysiskt arbete
Kan kommunicera på svenska
Meriterande
Tidigare erfarenhet inom transport, bud eller lager
God fysik och vana vid att arbeta i högt tempo
Truckkort
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Ort: Malmö
Arbetstider: Dagtid, tidiga morgnar kan förekomma
Anställningsform: Tillsvidare eller längre uppdrag med provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal
Introduktion och upplärning
Moderna fordon och arbetsredskap
Trevligt arbetsklimat och stöttande kollegor
Möjlighet till utveckling inom logistik och transport Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9565837