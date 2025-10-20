Budbilschaufför - Heltid

Hirely AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-10-20


Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.

Är du serviceinriktad, gillar att köra bil och trivs med ett självständigt arbete? Nu söker vi en budbilschaufför på heltid till en etablerad logistikaktör i Malmö.

Om rollen

Som budbilschaufför ansvarar du för att leverera paket och gods till företag och privatpersoner inom regionen. Arbetet är varierande och kombinerar kundkontakt med effektiv logistik.

Exempel på arbetsuppgifter

Hämta och leverera paket enligt dagens rutt

Lasta och lossa gods i bilen

Ansvara för att leveranser sker säkert och i tid

Ha kontakt med mottagare och vid behov hantera enklare kundärenden

Rapportera leveranser i digitalt system

Vi söker dig som

Har B-körkort

Är punktlig, ansvarsfull och har god lokalkännedom

Är serviceinriktad och bemöter kunder professionellt

Trivs med ett rörligt och fysiskt arbete

Kan kommunicera på svenska

Meriterande

Tidigare erfarenhet inom transport, bud eller lager

God fysik och vana vid att arbeta i högt tempo

Truckkort

Om anställningen

Omfattning: Heltid

Ort: Malmö

Arbetstider: Dagtid, tidiga morgnar kan förekomma

Anställningsform: Tillsvidare eller längre uppdrag med provanställning

Start: Enligt överenskommelse

Vi erbjuder

Trygg anställning med kollektivavtal

Introduktion och upplärning

Moderna fordon och arbetsredskap

Trevligt arbetsklimat och stöttande kollegor

Möjlighet till utveckling inom logistik och transport

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9565837

