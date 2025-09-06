Budbilschaufför - Deltid/Extrajobb - Stockholm
2025-09-06
Vi söker nu en budbilschaufför på deltid till en av våra kunder i Stockholm.
Tjänsten är perfekt för dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning men vill ha ett flexibelt extrajobb vid sidan av.
Om rollen
Som budbilschaufför ansvarar du för att leverera paket och gods till kunder på ett tryggt och professionellt sätt. Du är företagets ansikte utåt och bidrar till en positiv kundupplevelse. Arbetspassen är schemalagda till 2-3 dagar i veckan, vilket gör rollen enkel att kombinera med studier eller annan sysselsättning.

Dina arbetsuppgifter
Utkörning och leverans av paket/gods till privat- och företagskunder
Lastning och lossning av leveranser
Hantering av frakthandlingar och leveransdokumentation
Säkerställa att varor levereras i rätt tid och i gott skick
Bidra till en hög servicenivå mot kunder
Vi söker dig som:
Har B-körkort och god körvana
Är ansvarsfull, punktlig och serviceinriktad
Har god fysik och trivs med ett rörligt arbete
Behärskar svenska i tal och skrift
Har en annan huvudsaklig sysselsättning (t.ex. studier eller annat deltidsjobb)
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av budbilskörning, transport eller logistik
Lokalkännedom om Stockholm med omnejd
Vi erbjuder:
Ett flexibelt extrajobb 2-3 dagar i veckan
Ett självständigt och varierande arbete ute på vägarna
Möjlighet att möta många olika människor varje dag
En arbetsgivare som värdesätter service, säkerhet och kvalitet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9495879