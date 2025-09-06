Budbilschaufför - Deltid/Extrajobb - Stockholm

Hirely AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-09-06


Vi söker nu en budbilschaufför på deltid till en av våra kunder i Stockholm.
Tjänsten är perfekt för dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning men vill ha ett flexibelt extrajobb vid sidan av.

Om rollen

Som budbilschaufför ansvarar du för att leverera paket och gods till kunder på ett tryggt och professionellt sätt. Du är företagets ansikte utåt och bidrar till en positiv kundupplevelse. Arbetspassen är schemalagda till 2-3 dagar i veckan, vilket gör rollen enkel att kombinera med studier eller annan sysselsättning.

Publiceringsdatum
2025-09-06

Dina arbetsuppgifter
Utkörning och leverans av paket/gods till privat- och företagskunder

Lastning och lossning av leveranser

Hantering av frakthandlingar och leveransdokumentation

Säkerställa att varor levereras i rätt tid och i gott skick

Bidra till en hög servicenivå mot kunder

Vi söker dig som:

Har B-körkort och god körvana

Är ansvarsfull, punktlig och serviceinriktad

Har god fysik och trivs med ett rörligt arbete

Behärskar svenska i tal och skrift

Har en annan huvudsaklig sysselsättning (t.ex. studier eller annat deltidsjobb)

Meriterande:

Tidigare erfarenhet av budbilskörning, transport eller logistik

Lokalkännedom om Stockholm med omnejd

Vi erbjuder:

Ett flexibelt extrajobb 2-3 dagar i veckan

Ett självständigt och varierande arbete ute på vägarna

Möjlighet att möta många olika människor varje dag

En arbetsgivare som värdesätter service, säkerhet och kvalitet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9495879

