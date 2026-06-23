Budbils förare

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2026-06-23
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Reservdelsman & Chaufför
Fordonsdelar Syd AB – Ystad
Anställningsform: Heltid
Fordonsdelar Syd AB söker en serviceinriktad och ansvarstagande Reservdelsman & Chaufför till vårt team i Ystad.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta både i butik och med leveranser av fordonsdelar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Sköta reservdelsförsäljning
Ge service och rådgivning till kunder
Hantera kundbeställningar
Köra ut beställningar till våra kunder
Bidra till ordning och struktur i butik och lagerKvalifikationer
Vi söker dig som:
Talar och skriver flytande svenska
Har svenskt B-körkort
Har god servicekänsla och god kundkontakt
Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Erfarenhet från reservdelsförsäljning, fordonsbranschen eller liknande arbete är meriterande, men rätt inställning och vilja att lära är minst lika viktigt.
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Ett varierande arbete med både kundservice och leveranser
Trevliga kollegor och en bra arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Avtalsenlig lön
Placeringsort: Ystad
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: personal@fordonsdelar.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsdelar Syd AB
(org.nr 559263-1997)
Mässingsgatan 9 (visa karta
)
271 39 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9975996