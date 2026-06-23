Budbilförare
Pref. Bright Star Services AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-06-23
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Vi söker engagerade budbilsförare för leveranser i Stockholmsområdet
Som chaufför hos oss spelar du en nyckelroll. Arbetet innebär leveranser och upphämtningar av paket och dokument hos våra kunder. Du är företagets ansikte utåt och mycket betydelsefull för vår verksamhet. Vi söker dig som brinner för service, har ett öga för logistik och som gillar att hålla ett högt tempo.Publiceringsdatum2026-06-23Kravprofil för detta jobb
B-körkort (erforderlig körvana är meriterande).
God lokalkännedom i Stockholm.
Serviceinriktad, punktlig och ansvarsfull.
Vi erbjuder:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag (eller andra förmåner enligt överenskommelse)
Gratis mobilabonnemang
Försäkringar via FORA
Är du rätt person för jobbet? Välkommen med din ansökan
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: ekomoni.brightstar@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pref. Bright Star Services AB
(org.nr 559235-9920) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pref Bright Star Services AB Jobbnummer
9975990