BT-läkare till Region Västernorrland
2025-09-01
Inom Region Västernorrland tillsätts ca 8 BT-block våren 2026 med 12 månaders anställning. Vi rekryterar BT-läkare med regionens framtida kompetensförsörjning i fokus och som BT-läkare är du viktig för oss. Vår ambition är att du ska utvecklas i din BT-tjänst och även efter slutförd BT vilja fortsätta vara en av oss på Region Västernorrland.
Hos oss kan du söka BT på någon av våra tre orter, Sundsvall, Örnsköldsvik eller Sollefteå. Vi erbjuder en utvecklande BT som är väl förberedande inför specialisttjänstgöring. Vi har även en av Sveriges högsta BT-löner. Om du bor utanför Västernorrland och behöver flytta för att göra BT hos oss så erbjuder vi flyttbidrag upp till 20 000kr.
Samtliga BT-tjänster är tidsbegränsade anställningar enligt lag/avtal med start som tidigast från och med 2026-02-16.
Vill du läsa mer om oss eller hur BT-tjänsten kan se ut? Följ denna länk BT i Västernorrland (rvn.se)
Här hittar du även intervjuer med BT-läkare på våra tre sjukhus Intervjuer med BT-läkare (rvn.se)
Dina arbetsuppgifter
BT i Region Västernorrland består av 12 månaders tjänstgöring som är uppdelad på akut sjukvård (17 veckor), psykiatri (10 veckor) och allmänmedicin (17 veckor). BT-tjänsten inleds 2026-02-16 (v.8) med två veckor gemensam introduktion och utbildning. BT-tjänsten bygger på kliniskt arbete under handledning, i kombination med formaliserad utbildning. Som BT-läkare hos oss har du både en huvudhandledare under hela din BT samt en handledare för varje placering. Du har möjligheten att förlänga din tjänstgöring med två veckor valbar placering.
I din ansökan vill vi att du bifogar CV och personligt brev, där du anger varför du söker dig till vår region och på vilken ort du i första hand önskar göra din BT. Har du arbetsintyg från vårdrelaterat arbete vill vi att du bifogar även detta samt kontaktuppgifter till minst två referenser. Om du funderar på tillgodoräknande av tjänstgöringstid ska underlag för detta också finnas med i ansökan.
För dig som går vidare i processen kommer vi att begära in utdrag ur polisens belastningsregister, det är fördelaktigt att ha det till hands redan vid en eventuell intervju. Det kan komma att bli aktuellt med arbetsprov för kandidaten i ett senare skede av rekryteringsprocessen. Arbetsprovet hålls på plats på regionens kliniska träningscentrum i Sundsvall och pågår i ca en halv dag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har svensk läkarlegitimation och som behöver göra bastjänstgöring, BT
Har språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
Det är meriterande om du
Har vikarierat som underläkare men även som andra vårdrelaterande yrken
Har arbetslivserfarenhet inom Region Västernorrland
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Empatisk förmåga
Kommunikativ
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning.
