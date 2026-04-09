BT-läkare till Gästrikland
2026-04-09
I Region Gävleborg finns tre sjukhus. Hudiksvall och Gävle är våra två akutsjukhus, medan Bollnäs har ett akutmedicinskt uppdrag för södra Hälsingland. Tillsammans säkerställer vi trygg och tillgänglig vård för hela länet.
Gävle sjukhus har ett upptagningsområde på 170 000 invånare. Vi har en bredd av specialiteter som ger dig en god medicinsk grund, samtidigt som sjukhusets storlek gör det möjligt för dig att få stort eget ansvar, utvecklas och växa i din roll som läkare. Vår ambition är att du ska trivas och utvecklas och vi hoppas du vill fortsätta din resa hos oss även efter din BT.
3 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-09

Arbetsuppgifter
Som BT-läkare hos oss får du goda möjligheter att omvandla dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Vi erbjuder ett tolv månader långt bastjänstgöringsprogram där du som BT-läkare anställs centralt vid Centrum för klinisk utbildning. På dina placeringar är du en del av bemanningen med nära och värdefullt stöd av mera erfarna kollegor. Vi strävar efter att anpassa upplägget till dina förutsättningar men placeringar inom hela Gästrikland och södra Hälsingland kan förekomma.
Som BT-läkare hos oss får du
• göra klinisk tjänstgöring och teoretisk utbildning enligt målbeskrivning HSLF-FS 2021:8
• en individuell utbildningsplan inom ramen för vårt BT-program
• tillgång till AT/BT-centrum i Hudiksvall och Gävle och bli en del av en större gemenskap av läkare under utbildning.
Vill du läsa mer om upplägget för BT-programmet i Region Gävleborg?https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/Utbildning-och-forskning/bt/
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i mötet med människor, gillar att samarbeta och som gärna bidrar till en god stämning i teamet. Du har god självinsikt och ett gott omdöme. Du är en person som ser vad som behöver göras och tar ansvar för att driva arbetet framåt samtidigt som du har förmågan att anpassa dig när förutsättningar förändras. Vi ser också gärna att du har förmåga att förmedla budskap på ett tydligt och engagerat sätt anpassat efter mottagaren.
För att göra BT hos oss krävs
• svensk läkarlegitimation
• goda kunskaper i svenska språket på minst C1-nivå.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
• arbete i Region Gävleborg
• arbete som underläkare och/eller läkarassistent
• forskning utöver det vetenskapliga arbete som ingår i läkarutbildningen
• annat kliniskt arbete inom sjukvården
• rollen som ledare
• arbete i rollen som amanuens eller motsvarande.
Utöver detta ser vi gärna att du har ett intresse av ett mera långsiktigt samarbete och en vilja att bidra till att utveckla verksamheten.
Vänligen bifoga i din ansökan:
• CV och personligt brev samt minst två aktuella referenser.
• Kopia på svensk läkarlegitimation alternativt registerutdrag på hittills avslutade kurser från läkarutbildningen.
Tidplan
Urval och inbjudan till intervjuer: v.17
Intervjuer och referenser: v.18-19
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
