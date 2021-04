BS Verkstäder söker mekaniker/svetsare - Premier Service Sverige AB - Svetsarjobb i Falköping

Premier Service Sverige AB / Svetsarjobb / Falköping2021-04-07FöretagsinformationBS Verkstäder är ett privatägt familjeföretag som grundades 1978. Företagets kärnverksamhet är ombyggnad och livstidsförlängning samt service och underhåll av järnvägsfordon.Mer information om företag finns på www.bsverkstader.se TjänstebeskrivningTill vår kund BS Verkstäder söker vi nu en erfaren mekaniker med svetskunskaper. Du kommer arbeta i en bred roll där du kommer ha varierande arbetsuppgifter. Underhåll, reparationer och plåtberedning i olika former är vanligt förekommande.Du kommer i första hand bli anställd på Premier som konsult med goda möjligheter att gå över i anställning hos BS Verkstäder.Arbetet utförs på dagtid i Falköping.2021-04-07Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som mekaniker, servicetekniker eller annan likvärdig tjänst. Du har goda kunskaper inom reparationer och plåtberedning. Vidare ser vi också att du har goda kunskaper inom svets och ritningsläsning. Att du behärskar det svenska språket i tal och skrift är ett krav.Arbetet kräver att du tar stort eget ansvar, är lösningsorienterad och kvalitetsmedveten. Vi lägger stor vikt till dina personliga egenskaper, att funka med övriga medarbetare och kunna samarbeta är en självklarhet.Låter det intressant?Har du frågor, så tveka inte att kontakta konsultchef Jennifer Andersson på mail jennifer.andersson@premier.se . Din ansökan skickar du in via Premiers hemsida, www.premier.se snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.Välkommen med din ansökan!Att arbeta som konsult på PremierSom konsult hos Premier är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester. Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare.Om PremierPremier är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som har varit verksamt sedan 1993. Premier har verksamhet i 7 städer och är idag ca 600 anställda. Vi är en helhetsleverantör vad gäller personal inom försäljning/marknad, ekonomi, industri, lager/logistik, teknik, HR, inköp och administration. Vi erbjuder flexibla bemanningslösningar, vilket gör våra kunder mer konkurrenskraftiga på deras respektive marknad.Vår målsättning är att alltid försöka överträffa våra kunders och medarbetares förväntningar och att erbjuda både våra kunder och sökande bästa möjliga bemötande.Körkort + bilErfarenhet som mekaniker, underhållstekniker eller liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-18Premier Service Sverige AB5676417