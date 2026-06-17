Bryggeriarbetare
Logent Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Halmstad Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Halmstad
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Nu söker vi bryggeriarbetare för en kunds räkning i Halmstad. Som bryggeriarbetare är du delaktig i framställning av alkoholhaltiga drycker. Du är en i ledet som är med och ansvarar för att bryggeriprocessen går till på rätt sätt. Själva arbetsmomentet är en process som hela tiden måste övervakas och följas till punkt och prickar. Ca 50% av arbetsuppgifterna består av att kontrollera data och halter av råvaror via en skärm, den andra 50% består av förberedelse av olika råvaror, påfyllning av råvaror samt kontrollering av bryggerisystemet. Du följer manualer och recept för framställningen av olika produkter.
Arbetstider är förlagda under veckodagar men bestående av 3-skift.
Uppdraget är långsiktigt. Anställningen är hos Logent Bemanning som ambulerande konsult.Profil
Du som söker bör ha någon form av erfarenhet inom livsmedelsbranschen. Om du har genomgått utbildning inom just bryggeriteknik är detta högst mediterande. Som person är ett intresse och engagemang för bryggeriprocessen och branschen väldigt viktigt. Du bör ha en stor vilja att lära dig nytt samt att du är flexibel och enkelt kan ställa om vid eventuella skiften i bryggeriprocessen. Vidare ser vi att du är stresstålig och har en fallenhet för att multitasking. Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande med en del tunga lyft, därför ser vi gärna att du som söker har någorlunda god fysik. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du som söker behärskar svenska i tal och skrift.
Om ansökan:
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7932502-2058575". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent Bemanning AB
(org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Kristian IV:s väg 3 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Arbetsplats
Logent Jobbnummer
9968991