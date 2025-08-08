Brottsoffermyndigheten Söker Notariemeriterad Beslutsfattare
2025-08-08
Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndigheten verkar för att förbättra information och stöd för de som utsatts för brott genom att besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer, kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner, finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden samt genom att vara ett kunskapscentrum om brottsofferfrågor. Myndigheten finns i centrala Umeå.
En viktig del i ett brottsoffers upprättelse är rätten till ersättning. Vid myndighetens brottsskadeenhet handläggs varje år över 13 000 ärenden om brottsskadeersättning och vi beslutar årligen om ersättning till brottsoffer med cirka 200 miljoner kronor. Handläggningen utförs av beslutsfattare i samarbete med beredningsjurister samt beredningsassistenter.
Förändringar i straff- och ersättningsrätten har påverkat såväl antalet ansökningar om brottsskadeersättning som vår praxisbildning. Vi förstärker därför nu vår enhet med en eller flera notariemeriterade jurister för arbete som beslutsfattare vid myndighetens brottsskadeenhet.
Vi söker dig som har juristexamen samt notariemeritering. De ärenden som vi handlägger förutsätter att du har goda kunskaper i straffrätt och skadeståndsrätt. Eftersom ärendena ofta innefattar ersättningsrättsligt komplicerade frågor är särskilt goda kunskaper i skadeståndsrätt en merit. Även erfarenhet från domstol, advokatbyrå, försäkringsbolag eller Åklagarmyndigheten kan vara meriterande. Arbetsuppgifterna förutsätter, utöver goda juridiska kunskaper, förmåga att arbeta i högt tempo med bibehållen noggrannhet samt förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
Arbetet innebär utöver beslutsfattande i brottsskadeärenden även föredragning av ärenden och omprövningsärenden för bl.a. generaldirektören och Nämnden för brottsskadeersättning. En annan uppgift är att förbereda och föredra remisser som myndigheten har att svara på.
Att arbeta hos Brottsoffermyndigheten innebär frekventa kontakter med människor i kris och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Rekryteringen avser tillsvidareanställning med provanställning, heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Magnus Öhrn, 090-70 82 88. För facklig information kontakta Ulrika Forsgren, SACO, 090-70 82 38.
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2025 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se
eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar inklusive relevanta betyg och arbetsintyg samt ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 9561/25. Vi läser inkomna ansökningar löpande och kan komma att kalla till intervjuer även under pågående ansökningstid.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
