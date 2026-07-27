Brottförebyggare till Brå
Brottsförebyggande rådet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-27
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Brå verkar för en minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället. Vill du vara en del i detta arbete?
Brås uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, forskning, statistik och kunskapsspridning, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet. Vårt kontor finns på Fleminggatan i centrala Stockholm. Vi är idag cirka 220 medarbetare.
Om jobbet
Enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete (uba) är Brås enhet för kunskapsstöd i brottsförebyggande arbete. Enheten arbetar med att samordna, utveckla och stärka det brottsförebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå. Flera nya regeringsuppdrag gör att enheten behöver utökas. Till enheten söker vi nu medarbetare som vill bidra i utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet.
Exempel på arbetsuppgifter är att tillsammans med andra nationella och regionala aktörer ge ett praktiknära stöd på lokal nivå till utveckling av brottsförebyggande arbete. Arbetet kan också avse att stödja en nationell myndighet att utveckla sitt brottsförebyggande arbete. Du kommer även att bidra till Brås generella stöd i brottsförebyggande arbete genom att handlägga ekonomiska stöd, omvärldsbevaka och sprida god praktik exempelvis genom konferenser eller webbinarier. Beroende på din kompetensprofil kan även andra uppdrag på enheten bli aktuella.
Arbetet innebär en hög grad av gemensamt och eget ansvar för planering, genomförande, uppföljning, utveckling och dokumentation av arbetet.
I din roll kommer du att ha mycket kontakter med kommun och polis och samarbete med andra nationella och regionala aktörer som ger stöd till brottsförebyggande arbete.
Jobbet kan innebära återkommande resor. Verksamhetsort är Stockholm.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har
• akademisk examen inom samhällsvetenskaplig utbildning, gärna med inslag av kriminologi, alternativt polisutbildning i kombination med någon akademisk samhällsvetenskaplig utbildning
• några års erfarenhet av brottsförebyggande arbete
• erfarenhet av process- eller projektarbete inom stat, region eller kommun
• mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i stat, region eller kommun samt att ha genomgått någon av Brås utbildningar i brottsförebyggande arbete. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att leda utvecklingsarbete.
Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och noggrann. Du är kommunikativ, pedagogisk, har hög samarbetsförmåga och kan självständigt driva och slutföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar. Vi förutsätter att du har hög integritet, ett gott omdöme och en hög säkerhetsmedvetenhet. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning. Tillträde snarast. Läs gärna mer om Brå och de förmåner som vi erbjuder, på https://bra.se/om-bra/jobba-hos-oss.html.
Det finns möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan, alternativt 8 dagar i månaden, förutsatt att verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger det.
Brå har ett inkluderande synsätt och värdesätter mångfald.
Närmare upplysningar lämnas av gruppchef Anna Sundin Adolfsson som nås på mail, anna.sundin-adolfsson@bra.se
.
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-enheten, hr@bra.se
.
Facklig kontaktperson för SACO är Ulrika Lindstedt tfn 08-527 58 505 och för ST Bror Schylander, tfn 08-518 32 436.
Observera att svarstiderna kan vara något längre då vi är i semesterperiod.
I den här rekryteringen kan arbetsprov komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
För att söka jobbet klickar du på länken nedan. Ange diarienummer 2.1.1-0329/26 på din ansökan, och skicka in den till oss senast den 16 augusti 2026.
Vi planerar att hålla intervjuer från vecka 35.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-specialisten som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brottsförebyggande Rådet
(org.nr 202100-0068), https://bra.se/
Fleminggatan 14 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Brottsförebyggande rådet Kontakt
Gruppchef
Anna Sundin Adolfsson anna.sundin-adolfsson@bra.se Jobbnummer
10012000