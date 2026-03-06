Bröstradiolog till Unilabs i Kristianstad
Unilabs AB / Läkarjobb / Kristianstad Visa alla läkarjobb i Kristianstad
2026-03-06
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unilabs AB i Kristianstad
, Lund
, Malmö
, Helsingborg
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Vill du bidra med din diagnostiska expertis i en verksamhet där ditt engagemang inte bara hjälper tusentals kvinnor varje år, utan även spelar en betydande roll för bröstradiologins utveckling i samhället i stort?
Unilabs är Sveriges främsta aktör inom mammografi. Varje år bjuder vi in över 300 000 kvinnor till screening och genomför cirka 115 000 kliniska undersökningar på våra enheter runt om i landet. Det innebär ett stort ansvar, men också en unik möjlighet att påverka och utveckla bröstdiagnostiken framåt. Här spelar din kunskap och ditt engagemang en avgörande roll.
VAD
Nu söker vi en bröstradiolog till vår mammografiverksamhet i Kristianstad. Här arbetar du i en miljö som präglas av framåtanda och kontinuerlig utveckling. Unilabs strävar hela tiden efter att förbättra och utveckla verksamheten för att ligga i framkant som en professionell och serviceorienterad partner till den offentliga vården.
Vi har en välfungerande process där vår kundtjänst kallar kvinnan till screening eller vid behov bokar in en klinisk undersökning. Patientens resa hos oss följer den nationella vårdprocessen i tätt samarbete med regionerna. Du arbetar multidisciplinärt och blir en del av bröstprocessen på sjukhusen, där din diagnostiska expertis är avgörande för rätt insats i rätt tid.
"På mammografi Kristianstad kan man snabbt uppfylla alla kriterier som krävs inom bröstradiologi på ett kvalitativt sätt inom ett vänskapligt och kollegialt team. Vi utför screeninggranskning och kliniska undersökningsmodaliteter såsom mammografi, ultraljud, MR samt interventionella metoder som stereotaktisk- och ultraljudsledda punktioner samt vakuumassisterade excisioner. Här arbetar vi nära bröstkirurger, patologer, onkologer och bröstsjuksköterskor och varje person i vårt team är engagerad i kontinuerlig utveckling och förbättring för att bibehålla och implementera sin kunnighet och skicklighet med fokus på patientens och avdelningens bästa." - Tamara Kadezabek, Bröstradiolog Kristianstad
Vi erbjuder
- En dynamisk arbetsmiljö där screeninggranskning och kliniskt arbete kompletteras med möjligheten till kollegialt kompetensutbyte och nära arbete med Unilabs bröstradiologer över hela landet.
- Via Unilabs Academy erbjuds CME-ackrediterade kurser och fellowships inom flera radiologiska specialiteter, vilket gör att du kan växa i takt med att radiologin utvecklas.
- En arbetsplats där olika professioner stöttar varandra och tar vara på varandras styrkor. Som radiolog har du möjlighet att handleda ST-läkare och bidra till framtidens kompetens.
- En kultur påminner oss om att framgång inom diagnostik bygger på människorna i hjärtat av processen. Genom att tillsammans främja en arbetsmiljö där initiativtagande och kontinuerliga förbättringar uppmuntras bidrar vi till att förbättra människors liv.
- Att vara anställd på Unilabs innebär givetvis även trygghet i form av kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvård och tillgång till en förmånsportal med attraktiva personalförmåner.
VEM
Vi söker dig som är radiolog och arbetar med bröstdiagnostik alternativt om du är allmänradiolog med ett intresse av att arbeta med mammografi framöver.
Vi värdesätter din personlighet och inställning lika mycket som din medicinska kompetens. Du tar ett tydligt ägandeskap för ditt arbete, är trygg och strukturerad i dina bedömningar och kombinerar självständighet med gott samarbete. Du är intresserad av den senaste forskningen och öppen för nya medicintekniska lösningar och arbetssätt.
VAR
Vår mammografienhet är belägen på sjukhuset i Kristianstad. Vi är ett kompetent och härligt team som består av en driftchef, tre bröstradiologer och tio röntgensjuksköterskor. Tillsammans bidrar vi till hög professionalism, stark teamkänsla och ett gemensamt fokus på att skapa bästa möjliga vård för de kvinnor som besöker oss.
Är du nyfiken på att höra mer?
Välkommen att skicka in din ansökan eller ta kontakt med Unilabs Capacity Manager Marie Elmgren marie.elmgren@unilabs.com
, eller Verksamhetschef Mammografi, Malin Loftén - malin.loftén@unilabs.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, näraakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unilabs AB
(org.nr 556118-7179), https://unilabs.se/ Arbetsplats
Unilabs Jobbnummer
9781460