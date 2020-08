Bröstradiolog till Bröstenheten/mammografi - Region Västmanland - Läkarjobb i Västerås

Prenumerera på nya jobb hos Region Västmanland

Region Västmanland / Läkarjobb / Västerås2020-08-26Vill du bli vår femte bröstradiolog?Vi på mammografin inom Bröstenheten i Västerås söker en självgående bröstradiolog eller alternativt dig som är utbildad specialist i radiologi eller bild och funktionsmedicin med intresset för att bli bröstradiolog i framtiden.Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.2020-08-26Som bröstradiolog hos oss är du en av fem bröstradiologer som:Granskar mammografiundersökningar från både screening och klinisk verksamhetGenomför fördjupade utredningar med tomosyntes och kontrastförstärkt mammografi samt ultraljud och punktioner/biopsier med ultraljud eller stereotaxiGranskar MR-bröst och utför MR-ledda biopsierHåller den multidisciplinära konferensenDeltar i enhetens utveckling och i vår utbildning av framtida bröstradiologer men även av passerande lärarkollegor under AT och ST från både den egna kliniken och angränsande kliniker samt sjuksköterskorOm arbetsplatsenRöntgenkliniken är länsövergripande verksamhet och utför akut samt planerad röntgenverksamhet. Hela kliniken är digitaliserad och hanterar sedvanliga röntgenundersökningar inom uro-gastro, skelett, datortomografi, mammografi, ultraljud, intervention och MR. På kliniken arbetar 180 engagerade medarbetare.Vi är en regioncentraliserad bröstenhet med både bröstradiologi och bröstkirurgi i samma lokaler vilket ger oss väldigt många fördelar, exempelvis korta ledtider. Ett aktivt samarbete mellan radiologi och kirurgi har också gjort att vi har det lägsta antalet reoperationer (4%) i nationell jämförelse. Vi jobbar aktivt och innovativt med att lösa vårt uppdrag vilket också uppmärksammats i vår omgivning. På bröstenheten har vi helt ny mammografiutrustning.Vi utför 2800 kliniska utredningar och 24500 screening per år med lite drygt 2,4% selektioner och en deltagarfrekvens på 85 % under 2018. Dessutom genomför vi 1800 kontroller med avseende på hereditet och cancerkontroller. Vi utför årligen ca 300 MR-bröst som granskas av bröstradiologen. Idag är vi 20 medarbetare på mammografin.Du som söker är i första hand specialist i radiologi eller bild och funktionsmedicin (med ett svenskt bevis om specialistkompetens) och har gedigen erfarenhet av bröstradiologi. Det är meriterande är om du har mer än fem års erfarenhet av bröstradiologi eller motsvarande. Du har bred kunskap inom mammografi, bröstultraljud, ultraljudsledda- och stereotaktiska punktioner, biopsier (inklusive vakuumbiopsier samt MR-bröst). Har du kunskap om automatiserat bröstultraljud ser vi det som ett plus.Alternativt så söker vi också dig i den här rekryteringen som har ett genuint intresse för att bli bröstradiolog i framtiden och som är utbildad specialist i radiologi eller bild och funktionsmedicin (med ett svenskt bevis om specialistkompetens).Vi ser att du är en trygg och stabil person med god självinsikt. Du är självgående och professionell i din yrkesroll och har ett gott kliniskt omdöme och en värdegrund där en humanistisk människosyn genomsyrar ditt agerande i arbetet. Du ser det som självklart att ta ansvar för utbildning av framtida bröstradiologer och övrig personal och du har förmåga att leda och handleda andra genom ett respektfullt och positivt förhållningssätt. Du arbetar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplaner, mål, policyer, riktlinjer och gällande lagstiftning.AnställningsvillkorTillsvidareanställning, heltid men det finns möjlighet till att arbeta deltid. Tillträde enligt överenskommelse.Välkommen med din ansökan senast 16 september 2020.Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!Bifoga gärna intyg och betygshandlingar med din ansökan.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 7 000 anställda. Vår huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.Titta gärna på vår informationsfilm: https://youtu.be/7qLByHRP6mY Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-09-16REGION VÄSTMANLAND5333744