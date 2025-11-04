Brödsäljare till Pågen i Skellefteå

Pågen Färskbröd AB / Fordonsförarjobb / Skellefteå
2025-11-04


Pågen söker nu en ansvarsfull och morgonpigg person som vill jobba extra med att leverera färskt bröd till butiker i Skellefteå.

Om jobbet

Du kör ut och fyller på Pågens produkter i våra kunders butiker. Du ser till att hyllorna ser bra ut och att butiken har rätt mängd varor.


Arbetstid: lördagar ca kl. 06.30-10.30


Omfattning: minst 2 lördagar per månad, gärna fler


Placeringsort: Skellefteå

Du jobbar självständigt men är en del av vårt lokala team.

Vem är du?

Det här passar dig som vill ha en extrainkomst, t.ex. student eller om du redan har annat jobb.Du behöver:


Vara pålitlig och gilla att ta ansvar


Ha lätt för kundkontakt


Vara morgonpigg (det här jobbet börjar innan många andra vaknat)


Ha B-körkort för manuell bil

Erfarenhet från butik/försäljning är ett plus men inget krav. Svenska i tal och skrift krävs.Ansvarig rekryterare är Jörgen Lindmark. För information om tjänsten är du välkommen att kontakta mig via mail jorgen.lindmark@pagen.se

Urval sker löpande med start omgående.Vi undanber oss all form av försäljning av rekryteringstjänster, annonsering eller andra kringtjänster kopplade till denna rekrytering. Vi har valt våra kanaler och kontaktar själva vid behov.

Om Pågen

Pågen är ett svenskt familjeföretag som bakat bröd i fem generationer. Med Sveriges största säljkår levererar vi färskt bröd till butiker över hela landet - varje dag. Vi bakar med omtanke om råvara, kvalitet och människor.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287800".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pågen Färskbröd AB (org.nr 556082-4350)

Arbetsplats
Pågengruppen AB, Pågen Färskbröd AB

Kontakt
Jörgen Lindmark
jorgen.lindmark@pagen.se
040-323649

Jobbnummer
9588095

