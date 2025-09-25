Brödbilschaufför Tegnérs Bageri, Ekerö
Tegnérs Bageri Ekerö AB / Fordonsförarjobb / Ekerö
2025-09-25
Brödbilschaufför - Tegnérs Bageri, EkeröPubliceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Vi söker en brödbilschaufför till Tegnérs Bageri i Ekerö. Tjänsten är deltid, med arbetstid 05.30-08.30 på morgonen. Helgarbete förekommer - du arbetar varannan helg enligt schema.
Du kör en Fiat Doblo på en fast rutt mellan Ekerö och Tullinge och stöttar samtidigt i bageriet/konditoriet med enklare arbetsuppgifter.Arbetsuppgifter
Köra ut bröd och bakverk på fast rutt mellan Ekerö och Tullinge
Hjälpa till att packa upp och sortera produkter
Ta emot leveranser
Diska och hantera brödbackar
Hålla ordning och reda i bageriet/konditoriet
Enklare sophantering (t.ex. tömma sopkärl)
Vem vi söker
Punktlig, ansvarstagande och ordningsam
Trivs med rutiner och att hjälpa till där det behövs
B-körkort krävs
Grundläggande svenska (tal/skrift). Erfarenhet är meriterande men inget krav
Om Tegnérs Bageri
Tegnérs Bageri är ett hantverksbageri med verksamhet i både Ekerö och Tullinge. Vi bakar med kvalitet och vill ge gästerna en varm upplevelse varje dag.
Anställningsvillkor
Deltidstjänst
Arbetstid: 05.30-08.30, inklusive varannan helg
Kollektivavtal: HRF
Tillträde enligt överenskommelse
Urval sker löpande
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: hej@tegnersbageri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Brödbilschaufför 202509". Arbetsgivare Tegnérs Bageri Ekerö AB
(org.nr 559267-5671)
Bryggavägen 143 (visa karta
)
178 51 EKERÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tegnérs Bageri Ekerö Jobbnummer
9526038