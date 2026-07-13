Broarps skola söker lärare!
Viljan Individ och Familj AB / Grundskollärarjobb / Eksjö Visa alla grundskollärarjobb i Eksjö
2026-07-13
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viljan Individ och Familj AB i Eksjö
, Tranås
, Jönköping
, Vimmerby
, Hultsfred
eller i hela Sverige
Är du sugen på ett spännande och annorlunda läraruppdrag?-Då är detta tjänsten för dig.
Om Broarps skola
Broarps skola ligger i Eksjö och är specialanpassad för att ge ungdomar med stora behov av särskilt stöd en fungerande skolgång. Vi har tillstånd att ta emot elever i grundskolan åk 4-9 och anpassad grundskola åk 6-9. Skolan är uppbyggd med små klasser där alla elever har ett eget studierum och undervisningen är upplagd efter varje elevs unika förutsättningar. Vi har även fullt anpassade lokaler för de estetisk/praktiska ämnena där eleverna kan undervisas såväl enskilt som i mindre grupp.
Om rollen som lärare på Broarps skola
Vi söker klasslärare i svenska och engelska som tillsammans med övriga i arbetslaget lägger upp undervisningen utifrån varje elevs olika förutsättningar. Genom samarbete, engagemang och flexibilitet gör vi allt för att eleverna efter sina förutsättningar ska nå så långt som möjligt. Som klasslärare lägger du upp och planerar undervisningen för eleverna i klassen i de ämnen du blir ansvarig för. Du kan även fungera som resurs till andra lärare. Undervisningen bedrivs enskilt eller i mindre grupper.Publiceringsdatum2026-07-13KvalifikationerKvalifikationer
Lärarlegitimation är en förutsättning för tillsvidareanställning.
Meriterande:
Behörighet i Svenska och/eller engelska för högstadiet.
Kunskap och erfarenhet kring elever med NPF-diagnoser.
Vi söker dig som är flexibel, lösningsorienterad, engagerad och relationsskapande. Du trivs med att arbeta i team och har förmågan att se och bygga på våra elevers förmågor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hör av dig till mig så berättar vi mer!
Peder Stålhammar, Rektor
073-066 04 54 peder.stalhammar@viljan.se
Sofia Zechel, Specialpedagog
079-098 12 40 sofia.zechel@viljan.se
Anställningsvillkor
Roll: Lärare
Anställningsform: Tillsvidare Ferietjänst med 6 månaders provanställning.
Tjänstgöringsgrad: 100%
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse.
Kollektivavtal: För bransch Friskola ferielön mellan Tjänsteföretagarna och Sveriges Lärare tillämpas.
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendogruppen, ett av Nordens största omsorgsföretag, som funnits sedan 1985. Det gör att vi är en trygg arbetsgivare, med många erfarna kollegor du kan lära dig av, och där vi, tack vare vår storlek som arbetsgivare kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller.
Därtill kan vi erbjuda:
Kompetensutveckling genom ett gediget internt utbildningsbibliotek
Ledarskapsprogram
Friskvårdsbidrag
Vår förmånsportal Attendo plus i samarbete med Benify, med samlade rabatter och personalförmåner
Erfarna och stöttande chefer
Kollektivavtal
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag 2026-08-02 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka oss din ansökan.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Välkommen med din ansökan – tillsammans för en bättre morgondag!
Om Viljan
Vi på Viljan tror att alla människor har möjlighet till förändring. Det gör att vi skapat en arbetsplats där du som kollega är med och påverkar, gör skillnad och utvecklas.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan
arbetsplatsen för dig.
Viljan samlar det bredaste utbudet av skräddarsydda lösningar inom individ- och familjeomsorg. Våra medarbetare arbetar med omtanke, engagemang och kompetens för att ge varje individ, förutsättningar att ta nästa positiva steg i livet.
Tillsammans för en bättre morgondag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8056502-2098089". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://viljaniof.teamtailor.com
Skönbergavägen 43 (visa karta
)
575 39 EKSJÖ Arbetsplats
Viljan Jobbnummer
10000726