Bris söker HR och arbetsplatsansvarig!
2026-03-04
Bris söker dig som vill bidra till att utveckla en hållbar, säker och professionell arbetsmiljö för alla medarbetare. Rollen är bred och kombinerar både strategiskt och operativt HR-arbete med ansvar för kontorsfrågor och säkerhet.
Om rollen
Som HR- och arbetsplatsansvarig leder du utvecklingen av Bris HR-processer och arbetar nära två HR-verksamhetspartners. Du säkerställer goda och samskapande arbetssätt mellan HR, chefer, verksamhet och fackliga parter. Rollen omfattar även ett övergripande ansvar för kontorsmiljö samt ett helhetsansvar för arbetsmiljö och säkerhet på Bris kontor runt om i landet.
Du ingår i Enheten för verksamhetsstöd, rapporterar till enhetschefen och har en arbetsledande och samordnande funktion gentemot HR-verksamhetspartners samt reception- och kontorsansvarig.
Ditt uppdrag omfattar bland annat att:
Strategiskt planera och utveckla HR- arbetet på både kort och lång sikt.
Ge kvalificerat chefsstöd inom arbetsrätt, organisationsutveckling, ledarskap och personalärenden.
Säkerställa strategisk kompetensförsörjning utifrån verksamhetens behov.
Utveckla och kvalitetssäkra processer i hela HR- cykeln, exempelvis lönerevision.
Leda och samordna säkerhetsarbetet samt det fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet på alla Bris kontor.
Ansvara för samverkan och förhandling med fackliga organisationer.
Samordna och arbetsleda reception- och kontorsansvaret på Bris kontor i Stockholm.
Säkerställa att styrande dokument inom HR, arbetsmiljö och kontorsfrågor är aktuella och ändamålsenliga.
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Gedigen HR erfarenhet och vana att driva och utveckla HR- processer.
Erfarenhet av att vara både strategiskt och operativt stöd till chefer.
God kunskap i arbetsrätt och erfarenhet av samverkan med fackliga parter.
Erfarenhet av eller starkt intresse för säkerhets-, kontors- och arbetsmiljöfrågor.
Förmåga att kommunicera tydligt, modigt och varmt på svenska och engelska.
Ett coachande förhållningssätt och mycket god samarbetsförmåga.
Meriterande:
Erfarenhet från medlemsorganisation, ideell sektor eller civilsamhället.
Heltid och placerad i Stockholm, möjlighet till hybridarbete.
Målstyrd arbetstid.
Provanställning på 6 månader.
Anonymiserad rekryteringsprocess - personliga uppgifter som namn, ålder och kön anonymiseras.
Utdrag ur belastningsregistret.
Kollektivavtal med Fremia - Akademikerförbundet och Unionen.
Fackliga representanter är Delaram Wall, Unionen: delaram.wall@bris.se
och Luisa Torres Morales, Akademikerna: luisa.torres.morales@bris.se
Sista ansökningsdag är 2026-03-25, urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt
Frågor om tjänsten? Kontakta Anneli Ranvinge på anneli.ranvinge@bris.se
Vi erbjuder dig:
En möjlighet att påverka och utveckla en verksamhet som gör skillnad för barn varje dag. Läs mer om Bris som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess på: https://jobs.bris.se/pages/jobba-hos-oss
.
Om Bris:
Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barns känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. Bris har över 64 000 stödjande samtal med barn varje år. Läs gärna mer om oss på www.bris.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: saloni.vithlani@bris.se
Detta är ett heltidsjobb.
Sankt Eriksgatan 113
113 43 STOCKHOLM
